Общество

В Волгограде прошел экологический марафон «День реки»

Общество 25.09.2023 12:26
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25.09.2023 12:26


Две тонны мусора с берега Волги убрали в минувшие выходные участники экологической акции «День реки». В мероприятии, которое проходит в Волгограде уже в шестой раз по инициативе компании РУСАЛ, приняли участие около 150 волонтеров – учащихся и работников волгоградских предприятий и учебных заведений. 

Целыми командами приступили к работе сотрудники Волгоградского  алюминиевого завода, Южного совета по корпоративному волонтерству, Центра психологического развития «Атмосфера», Волгоградского медицинского колледжа, а также компаний МТС, «Ростелеком», «Вкусно – и точка».

Призы и расходные материалы для волонтеров представили ООО «ЭкоЦентр», ООО «Производство Себряков-минводы»,  ООО «ЭкоДело», Компания «Вкусно и точка», филиал ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в Волгоградской области, Фитнесс-клуб «ZEBRAFITNESS».

 

Буквально на глазах росло количество мешков  различных цветов с собранными волонтерами стеклом, пластиком и прочими твердыми бытовыми отходами. Затем их погрузили в спецмашину регионального оператора по обращению с ТКО на территории Волгоградской области и отвезли на переработку. Кстати, многие участники акции отметили, что количество мусора на берегах Волги уменьшается год от года, а значит, экологические акции проводятся не напрасно.


Так как многие волонтеры пришли на уборку вместе с детьми, организаторами для самых маленьких были организованы интерактивные площадки «Заповедники», «Водный след», «Лента времени», игры в пушбол с гигантским мячом,  в экошашки и роспись деревянных рыбок.

 

А дети постарше вместе с родителями занимались уборкой территории. Тем более и этот процесс был увлекательным – здесь проводились состязания «Лучший поисковик» с поиском логотипа акции и «Мусорный трофей» с оригинальным представлением необычной находки.

  

— Волонтерские проекты в области экологии являются одним из приоритетных направлений деятельности нашего Совета. В этом году мы с радостью присоединились к традиционной осенней инициативе компании РУСАЛ – Дню реки. Эта акция стала отличным примером, показывающим, что, объединяя усилия, мы можем сделать значительно больше и внести более весомый вклад в борьбу с замусориванием прибрежных территорий наших регионов, – отметила Алиса Андреева, руководитель Южного совета по корпоративному волонтерству.

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