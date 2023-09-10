



Запрет на посещение лесов в Волгоградской области будет продлен с 23 сентября до 14 октября. Как сообщает V102.RU, соответствующий приказ уже подготовлен профильным комитетом областной администрации.

Решение принято в целях обеспечения пожарной безопасности, так как в регионе несмотря на похолодание сохраняется пожароопасная обстановка в лесах. Так, по данным Гидрометцентра РФ, в Волгоградской области действует оранжевый уровень погодной опасности из-за пожарной опасности в лесах.

До 11 сентября самый высокий – 5 класс горимости леса (чрезвычайная пожароопасность) сохраняется в отдельных северо-западных, юго-западных и юго-восточных районах области.

С 5 июля в регионе действует особый противопожарный режим, который предусматривает повышенные штрафы для нарушителей правил противопожарной безопасности.



