Общество

Десятки сотрудников ФСБ, МВД и бойцов Росгвардии заметили в полях и на дорогах под Волгоградом

Общество 07.09.2023 12:16
0
07.09.2023 12:16


Жители Светлоярского района Волгоградской области 6 сентября заметили на дорогах, а в полях и на промышленных территориях десятки сотрудников полиции, Росгвардии, а также регионального УФСБ России. Под Волгоградом, сообщает ИА «Высота 102», накануне прошли совместные рейды перечисленных ведомств, направленные на выявление незаконно пребывающих на территории региона иностранцев.  




Как стало известно информагентству, массовые проверки проходили на сельскохозяйственных угодьях и берегах Волги. Особое внимание волгоградские правоохранители уделили заброшенным постройкам на территории Светлоярского района, а также предприятиям химической промышленности. У всех иностранных граждан сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии проверяли паспорта и разрешения на нахождение на территории Российской Федерации. 



В ходе совместных рейдов в Светлоярском районе Волгоградской области сотрудники ведомств также провели профилактические беседы с руководителями организаций и местными жителями по соблюдению антитеррористической безопасности. На потенциально опасных химпредприятиях проверили меры соблюдения безопасности. 

Что касается нелегалов, то в Светлоярском районе были задержаны около десяти человек, находящиеся на территории РФ незаконно. 



Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.09.2023 12:33
Общество 07.09.2023 12:33
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2023 10:41
Общество 07.09.2023 10:41
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.09.2023 10:41
Общество 07.09.2023 10:41
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2023 10:22
Общество 07.09.2023 10:22
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2023 10:10
Общество 07.09.2023 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2023 20:41
Общество 06.09.2023 20:41
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2023 20:21
Общество 06.09.2023 20:21
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2023 16:34
Общество 06.09.2023 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2023 16:17
Общество 06.09.2023 16:17
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.09.2023 16:16
Общество 06.09.2023 16:16
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2023 15:40
Общество 06.09.2023 15:40
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2023 14:19
Общество 06.09.2023 14:19
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2023 13:14
Общество 06.09.2023 13:14
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2023 11:27
Общество 06.09.2023 11:27
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2023 11:00
Общество 06.09.2023 11:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:33
Бочаров собрал в ГДЮЦе 450 человек на презентацию плана развития ВолгоградаСмотреть фотографии
12:16
Десятки сотрудников ФСБ, МВД и бойцов Росгвардии заметили в полях и на дорогах под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:02
Эксперты ОМС советуют проходить медицинские профосмотры в начале учебного годаСмотреть фотографии
11:24
Потерявшего память парня опознали родные из Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:53
Дело о смертельном ДТП с полицейским в Урюпинске дошло до судаСмотреть фотографии
10:41
Студенты волгоградского политеха прокатились по заводу и узнали о «зеленой» политикеСмотреть фотографии
10:41
Сейчас только копать: активная стройка ледового дворца в Михайловке начнется в 2024 годуСмотреть фотографии
10:22
На самом деле уже отмечаем: Волгоград громко завершит празднование 434-летияСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде подросток получил ожоги 90% тела при странных обстоятельствахСмотреть фотографии
09:39
На рыбалке под Волгоградом мужчина погиб под колесами своего автомобиляСмотреть фотографии
09:17
Росстат: бензин всех марок снова подорожал в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:09
В Волгоградской области военные нашли 40 тонн зараженной водыСмотреть фотографии
08:02
Задержанной УФСБ сотруднице «Волгоградавтодора» выносят приговор за взятку в СаратовеСмотреть фотографии
07:41
Дмитрия Патрушева возмутили цены на соляркуСмотреть фотографии
22:20
«Срывали голос и гнали вперед»: «Динамо-Синара» одержало победу в первой игре Суперлиги над «Кубанью»Смотреть фотографии
21:43
Врачи эвакуировали с трассы пострадавших в массовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:58
Под Волгоградом экс-полицейского осудили за мошенничество с водительскими правамиСмотреть фотографии
20:41
«Осталась дочка-крошка»: в Волгоградской области похоронили погибшего на СВО добровольца Павла ГубинаСмотреть фотографии
20:35
«Будущим поколениям»: в Волгограде 6 сентября открыли сквер СтроителейСмотреть фотографии
20:21
Политик заявил об угрозе нападения крыс на собак в СаратовеСмотреть фотографии
19:24
Пантера Дина и поддержка Донецка: «Динамо-Синара» открыло сезон праздником для болельщиковСмотреть фотографии
18:59
В Волгоградской области ревнивая жена сломала вентилятор об голову мужаСмотреть фотографии
18:58
Волгоградцы пополнили бюджет региона на 87 млрд рублейСмотреть фотографии
18:12
Железное месиво в кювете: под Волгоградом 15-летний водитель «Лады» погиб в ДТП с InfinitiСмотреть фотографии
17:47
Силовики задержали чиновника, одарившего землей инвалидовСмотреть фотографии
17:06
В ерики Волгоградской области влили еще 227 миллионовСмотреть фотографии
16:34
В Волгограде после вояжа с губернатором обустроят быт работникам КонцессийСмотреть фотографии
16:17
Регоператор открыл в Волгограде новые абонентские участкиСмотреть фотографии
16:16
В Волгограде ищут родных потерявшего память 20-летнего парняСмотреть фотографии
15:51
Волгоградская область стала на 18% популярнее у туристов этим летомСмотреть фотографии
 