



Жители Светлоярского района Волгоградской области 6 сентября заметили на дорогах, а в полях и на промышленных территориях десятки сотрудников полиции, Росгвардии, а также регионального УФСБ России. Под Волгоградом, сообщает ИА «Высота 102», накануне прошли совместные рейды перечисленных ведомств, направленные на выявление незаконно пребывающих на территории региона иностранцев.













Как стало известно информагентству, массовые проверки проходили на сельскохозяйственных угодьях и берегах Волги. Особое внимание волгоградские правоохранители уделили заброшенным постройкам на территории Светлоярского района, а также предприятиям химической промышленности. У всех иностранных граждан сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии проверяли паспорта и разрешения на нахождение на территории Российской Федерации.









В ходе совместных рейдов в Светлоярском районе Волгоградской области сотрудники ведомств также провели профилактические беседы с руководителями организаций и местными жителями по соблюдению антитеррористической безопасности. На потенциально опасных химпредприятиях проверили меры соблюдения безопасности.

Что касается нелегалов, то в Светлоярском районе были задержаны около десяти человек, находящиеся на территории РФ незаконно.







