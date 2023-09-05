



Академик РАО, доктор педагогических наук, профессор, директор ВНОЦ РАО ВГСПУ Николай Константинович Сергеев прокомментировал по просьбе редакции ИА «Высота 102» сообщения о том, что в волгоградской школе одна из учителей якобы «сбежала» из класса с детьми-эмигрантами. Будучи знакомым с ситуацией Сергеев для начала опроверг данную информацию, после чего призвал коллег и депутатов воздержаться от громких высказываний. Так, в частности, волгоградский академик назвал слишком хлестким выражение представителя Госдумы Нины Останиной о «языковом гетто» в школе города-героя.

– Волгоградская область – многонациональный регион, а наши педагогические коллективы и наши педагоги выстраивают индивидуальные образовательные маршруты. Именно поэтому использовать такой термин как «гетто» – совершенно некорректно, – подчеркнул Николай Константинович. – В школе №33 города Волгограда созданы все условия для социализации и успешной учебы детей, сама школа показывает сильные результаты по ряду направлений, здесь работает профессиональный коллектив. Для ребят разработана индивидуальная программа, в основе которой – дополнительное изучение русского языка, но при этом дети являются активными участниками общешкольных мероприятий, что позволяет реализовать творческий и интеллектуальный потенциал.

С его слов в школе, расположенной в поселке Аэропорт в Волгограде, произошла стандартная смена кадров. «Сбежавшая» якобы от детей учитель приняла 1 Сентября первоклассников, а на смену ей поставили другого педагога. Не редкость для любой школы в России.

– Образовательный процесс для детей из этого класса продолжается – их обучает квалифицированный педагог, принявший класс в связи с ротацией. Предыдущий педагог, согласно штатному расписанию, взял новый первый класс, – уточняет собеседник информагентства. – Подчеркну, что в данной школе к детям выстраивается индивидуальный подход, а учреждение не перекладывает задачу «догонять» остальных детей на плечи родителей. Не менее важно, что воспитанники общаются со сверстниками в языковой среде – на переменах, внеурочных занятиях. Благодаря такому подходу дети успешно вливаются в коллектив и чувствуют себя уверенно. На профессиональном языке это называется «Равные стартовые возможности».

С учетом всех обстоятельств, академик РАО призывает медийные персоны воздержаться от оценок, не будучи осведомленными в полной мере.

– Слежу за тем, как развивается дискуссия и думаю, что в этой ситуации просто не все проявляют достаточную осторожность в оценках, в выводах, в том числе в отношении школы и того, что там происходит. Все комментарии со стороны депутатов, со стороны специалистов должны быть направлены не на обострение ситуации, а на ее разрешение. Использование таких хлестких выражений, как «языковое гетто», оно как раз обостряет то, что может стать источником серьезных конфликтов и пойдет не на пользу дела, – считает заведующий кафедрой педагогики ВГСПУ Николай Сергеев. – Я знаю эту школу, педагогов и уверен, что они, конечно, исходили из самых благих побуждений. Ведь речь идет о маленьких гражданах. Ситуация побудила выбрать такую модель образовательного процесса, когда с одной стороны должно быть обеспечено интенсивное быстрое овладение языком, а с другой должна быть обеспечена социализация.

При этом Сергеев уточняет, что в комментарии Нины Останиной ему понравилась ссылка на опыт наставничества после развала СССР в Кабардино-Балкарии.

– Самое главное, что подобный опыт может быть использован для тождественных ситуаций. Проблемы с детьми, которые плохо разговаривают на русском или не владеют языком в достаточной мере, распространены во многих школах. Поэтому не нужно так категорично давать оценку. Дайте поработать этой системе, чтобы она наладилась.

Доктор педагогических наук уверен, что искажение реальности, как это происходит со школой №33 в Волгограде, выгодно тем, кто не проявляет заинтересованности в крепкой России.

– Можно догадаться, кому это все играет на руку. К сожалению, есть много людей, которые радуются возникающим проблемам, в информационном поле присутствуют определенные СМИ и группы влияния, которые раздувают из мухи слона в погоне за рейтингами, публикуя новости с определенной коннотацией и негативной окраской, – резюмирует профессор.