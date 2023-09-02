Андрей Бочаров и мэр Волгограда вышли на дороги

Общество 02.09.2023 10:20
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02.09.2023 10:20
Андрей Бочаров и Владимир Марченко сегодня, 2 сентября, запланировали рабочую поездку с инспекцией по дорогам областного центра. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, планируется проконтролировать ход реконструкции транспортных артерий в Советском, Ворошиловском, Центральном, Дзержинском районах, а также рассмотреть планы развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе трамвайной.Напомним, в планах на 2023 год — отремонтировать 28 уже существующих дорожных объектов Волгограда, еще шесть — построить и реконструировать.
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