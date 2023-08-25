Военный корреспондент Максим Фадеев встретился с волгоградскими студентами

Общество 25.08.2023 11:41
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25.08.2023 11:41
Журналист, военкор, публицист и режиссер-документалист Максим Фадеев, снимающий острые репортажи из горящих точек, прибыл в Волгоград. Как сообщили V102.RU в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете, секретами кинодокументалистики военкор поделился со студентами.
Встреча прошла на площадке Волгоградского отделения Российского общества «Знание», куда пришли не только молодые люди, обучающиеся в ВГСПУ, но и студенты Волгоградского государственного института искусств и культуры. Зал, в котором выступал Фадеев, был полностью заполнен.
Отметим, что Максим Фадеев - это псевдоним военкора. Его настоящие имя и фамилию знают только его близкие люди. В интервью он не раз говорил, что взял псевдоним, чтобы уберечь родных от угроз, связанных с его работой.
В открытых источниках говорится, что журналист не имеет профильного образования. Учился он на монтера и какое-то время работал в Южноукраинске на атомной станции. Потом решил снимать видеоматериалы про путешествия, но события в Донбассе 2014 года его потрясли так, что он стал военкором.
Фадеев выпустил уже 14 документальных фильмов, 8 из которых демонстрировались российскими телеканалами. В них он показывает суровую реальность боевых действий и происходящее на фронте без прикрас.
Фото: ВГСПУ / t.me
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