



В Волгоградской области новый региональный оператор по обращению с ТКО – ООО «ЭкоЦентр» – в связи с открытием абонентских отделов в Волгограде (Советский район), Камышине, Урюпинске и городе Волжском объявил о дополнительном наборе сотрудников.

В компанию сегодня требуются: начальник абонентского участка, начальник коммерческого отдела, офис-менеджер, менеджеры по работе с юридическими и физическими лицами, контролеры.

Потенциальным сотрудникам ООО «ЭкоЦентр» гарантирует соцпакет и официальное трудоустройство.

Дополнительную информацию соискателям готовы предоставить по номерам: (8442) 325-555, (8442) 230-230.

Резюме принимаются на электронную почту: d_raykunov@clean-rf.ru.