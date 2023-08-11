Общество

Волгоградских дачников предостерегли от затаившейся в сарае опасности

Общество 11.08.2023 07:40
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11.08.2023 07:40



В Волгоградской области регистрируются единичные случаи заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, переносчиком которой являются мышевидные грызуны. Как сообщили V102.RU в территориальном управлении Роспотребнадзора, это природно-очаговая вирусная инфекционная болезнь, которая протекает с поражением почек и кровеносных сосудов, выраженной интоксикацией. Часто заболевание протекает тяжело.
Зачастую эту инфекцию можно подхватить при уборке дачного домика, подметая помещения, заселенные грызунами, без соблюдения мер защиты. А также во время сельскохозяйственных работ, связанных с пылеобразованием на дачных участках, либо в быту при уборке сараев и гаражей.
Также вирус может попасть в организм при употреблении в пищу продуктов и питьевой воды, зараженной выделениями грызунов. Опасен и непосредственный контакт с грызунами и предметами, загрязненными их выделениями.
Инкубационный период составляет от 4 до 49 дней (чаще 2-3 недели).
У больного резко повышается температура до 38-40°C, появляется головная боль, озноб, тошнота, ломота во всем теле, боли в пояснице и животе, в глазных яблоках и снижение остроты зрения. В тяжелых случаях возможен летальный исход.
Специалисты утверждают, что эта болезнь от человека к человеку не передается. А чтобы не подхватить этот вирус, нужно бороться с грызунами и защищать себя от контакта с ними или их выделениями.

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