Волгоградских дачников предостерегли от затаившейся в сарае опасности









В Волгоградской области регистрируются единичные случаи заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, переносчиком которой являются мышевидные грызуны. Как сообщили V102.RU в территориальном управлении Роспотребнадзора, это природно-очаговая вирусная инфекционная болезнь, которая протекает с поражением почек и кровеносных сосудов, выраженной интоксикацией. Часто заболевание протекает тяжело.

Зачастую эту инфекцию можно подхватить при уборке дачного домика, подметая помещения, заселенные грызунами, без соблюдения мер защиты. А также во время сельскохозяйственных работ, связанных с пылеобразованием на дачных участках, либо в быту при уборке сараев и гаражей.

Также вирус может попасть в организм при употреблении в пищу продуктов и питьевой воды, зараженной выделениями грызунов. Опасен и непосредственный контакт с грызунами и предметами, загрязненными их выделениями.

Инкубационный период составляет от 4 до 49 дней (чаще 2-3 недели).

У больного резко повышается температура до 38-40°C, появляется головная боль, озноб, тошнота, ломота во всем теле, боли в пояснице и животе, в глазных яблоках и снижение остроты зрения. В тяжелых случаях возможен летальный исход.

Специалисты утверждают, что эта болезнь от человека к человеку не передается. А чтобы не подхватить этот вирус, нужно бороться с грызунами и защищать себя от контакта с ними или их выделениями.



