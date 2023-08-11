Волгоградских дачников предостерегли от затаившейся в сарае опасности

Общество 11.08.2023 07:40
0
11.08.2023 07:40
В Волгоградской области регистрируются единичные случаи заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, переносчиком которой являются мышевидные грызуны. Как сообщили V102.RU в территориальном управлении Роспотребнадзора, это природно-очаговая вирусная инфекционная болезнь, которая протекает с поражением почек и кровеносных сосудов, выраженной интоксикацией. Часто заболевание протекает тяжело.
Зачастую эту инфекцию можно подхватить при уборке дачного домика, подметая помещения, заселенные грызунами, без соблюдения мер защиты. А также во время сельскохозяйственных работ, связанных с пылеобразованием на дачных участках, либо в быту при уборке сараев и гаражей.
Также вирус может попасть в организм при употреблении в пищу продуктов и питьевой воды, зараженной выделениями грызунов. Опасен и непосредственный контакт с грызунами и предметами, загрязненными их выделениями.
Инкубационный период составляет от 4 до 49 дней (чаще 2-3 недели).
У больного резко повышается температура до 38-40°C, появляется головная боль, озноб, тошнота, ломота во всем теле, боли в пояснице и животе, в глазных яблоках и снижение остроты зрения. В тяжелых случаях возможен летальный исход.
Специалисты утверждают, что эта болезнь от человека к человеку не передается. А чтобы не подхватить этот вирус, нужно бороться с грызунами и защищать себя от контакта с ними или их выделениями.
В Волгоградской области к выходным похолодает до +15 °С11.08.2023 09:18
Общество 11.08.2023 09:18
Тюменцев наказали за душные дни в музее-панораме «Сталинградская битва»11.08.2023 06:59
Общество 11.08.2023 06:59
Изнывающий от зноя Волгоград обойдут стороной дожди и грозы10.08.2023 21:43
Общество 10.08.2023 21:43
Хирурги спасли волгоградского писателя-фантаста Евгения Лукина10.08.2023 20:06
Общество 10.08.2023 20:06
Каждый третий житель ЮФО планирует покупать или менять жилье в ближайшие год-два10.08.2023 18:34
Общество 10.08.2023 18:34
«Завалил дерьмом весь город и судится!»: в Волгограде общественники требуют посадок в «Ситиматике»10.08.2023 18:08
Общество 10.08.2023 18:08
40-летний житель Камышина Роман Сихварт погиб на СВО10.08.2023 16:53
Общество 10.08.2023 16:53
Музей-панораму «Сталинградская битва» 12 августа закроют раньше времени из-за байк-шоу10.08.2023 16:27
Общество 10.08.2023 16:27
Внесены изменения по заключению договоров на обслуживание и ремонт газового оборудования10.08.2023 16:12
Общество 10.08.2023 16:12
Мусор вывозят самосвалами: из руин кинотеатра «Юбилейный» в Волгограде сделают центр культуры и досуга10.08.2023 14:39
Общество 10.08.2023 14:39
Массовую вакцинацию объявили в селе Волгоградской области из-за одного козла10.08.2023 14:25
Общество 10.08.2023 14:25
Чиновницы после вояжа по котельным пришли на Градсовет с Бочаровым в тапках10.08.2023 12:57
Общество 10.08.2023 12:57
Под Волгоградом похоронили 24-летнего мобилизованного Владимира Татаринова10.08.2023 12:17
Общество 10.08.2023 12:17
Более 300 волгоградских выпускников уже связали свою судьбу со строительной отраслью10.08.2023 11:34
Общество 10.08.2023 11:34
Полковник полиции Климов в суде оспаривает увольнение из УМВД Волгограда10.08.2023 11:33
Общество 10.08.2023 11:33