



Самые высокооплачиваемые вакансии августа озвучили в Волгограде. Как передает V102.RU со ссылкой на исследование сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, больше всего в городе готовы платить водителю категории «Е». Специалисту, который может управлять тягачом, предлагают работу в федеральной компании с зарплатой до 170 тысяч рублей в месяц, полис ДМС, питание, различные доплаты и путевки на курорты Краснодарского края.

От 100 до 110 тысяч рублей может заработать в Волгограде монтажник. Работать предстоит на строительных объектах в Центральном и Дзержинском районах. Кандидат должен уметь работать с электроинструментом.

На третьем месте - вакансия автомеханика. Работодатель, которым выступает федеральная автомобильная сеть, предлагает кандидату от 80 тысяч рублей и насыщенную корпоративную культуру - регулярные праздники и конкурсы.

Инженеру-сметчику в Волгограде готовы платить от 70 до 75 тысяч рублей с частичной оплатой питания. Замыкает рейтинг вакансия менеджера прямых продаж в банке с зарплатой от 70 тысяч рублей в месяц, бонусами и корпоративной сотовой связью.



