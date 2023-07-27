Общество

Цезий-137 и стронций-90 искали в продуктах в Волгоградской области

Общество 27.07.2023 09:34
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27.07.2023 09:34


Сотрудники Роспотребнадзора в Волгоградской области проверяют почву и пищевые продукты на содержание радионуклидов. Как сообщили V102.RU в территориальном управлении, спектрометрические исследования проводят аккредитованные в установленном порядке лаборатории: ФБУ «Волгоградский центр стандартизации и метрологии», ФБУ «Центр оценки качества зерна», НП «Фонд продовольственной безопасности» и другие.
- В 2022 году на содержание радионуклидов цезия - 137, стронция - 90 проверена пищевая и сельскохозяйственная продукция в т.ч. зерновые, масличные, бахчевые, плодоовощные культуры, мукомольно - крупяная, хлебобулочная продукция. Не зафиксировано ни одного случая обнаружения радионуклидов. Содержание цезия - 137 и стронция - 90 во всех видах продукции за порогом чувствительности средств измерения, - сообщили в управлении.
Случаев превышения основных пределов дозы для персонала в организациях, поднадзорных Роспотребнадзору в прошлом году также не зарегистрировано.

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