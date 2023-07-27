В Волгограде изменится расписание двух электричек с 1 августа

Общество 27.07.2023 08:55
0
27.07.2023 08:55
С 1 августа в Волгограде изменится расписание двух городских электричек, следующих по маршруту Аэропорт – Шпалопропитка. Об этом предупредили в Приволжской железной дороге, сообщает V102.RU.
Электропоезд №6734/6733 Аэропорт – Шпалопропитка будет отправляться с остановочной платформы Аэропорт в 14:40 (на 3 минуты раньше), прибывать на конечную ст. Шпалопропитка в 16:12 (на 4 минуты позже).
Электропоезд №6746/6745 Аэропорт – Шпалопропитка отправится из Аэропорта в 19:25 (на 9 минут позже), со ст. Волгоград-1 – в 20:00 (стоянка сокращена до 1 минуты), а прибудет на конечную ст. Шпалопропитка в 20:50 согласно действующему расписанию, уточнили в Приволжской железной дороге.
В поселке Ельшанка в Волгограде ночью подожгли мусорные завалы: видео30.07.2023 11:34
Общество 30.07.2023 11:34
«Думала, что испугаюсь и больше не поеду»: в Волгограде хрупкая женщина выхаживает двух парализованных бойцов из ДНР30.07.2023 09:43
Общество 30.07.2023 09:43
«Ну, вот и зима пришла»: занесенная градом трасса в Волгоградской области попала на видео30.07.2023 09:11
Общество 30.07.2023 09:11
В Москве за граффити дали 15 суток художнику из Волгограда Philippenzo30.07.2023 08:34
Общество 30.07.2023 08:34
В Волгоградской области к 1 августа похолодает до +10 °С30.07.2023 08:00
Общество 30.07.2023 08:00
После ливней и похолодания в Волгоградскую область 31 июля вернется жара29.07.2023 21:31
Общество 29.07.2023 21:31
Волгоградские волонтеры нашли потерявшуюся в страшную жару 80-летнюю бабушку29.07.2023 17:24
Общество 29.07.2023 17:24
В Волгоградской области в сентябре выберут 806 депутатов и глав29.07.2023 16:21
Общество 29.07.2023 16:21
В Волгограде демонтировали скульптуру на братской могиле моряков29.07.2023 13:03
Общество 29.07.2023 13:03
Жители Камышина Александр Фролов и Ренат Рамазанов погибли на СВО29.07.2023 12:17
Общество 29.07.2023 12:17
Андрей Бочаров почтил память основателя волгоградского НЭТ Отара Джангишерашвили29.07.2023 10:38
Общество 29.07.2023 10:38
В селе Волгоградской области затопило дворы после ремонта дороги за полмиллиарда29.07.2023 10:21
Общество 29.07.2023 10:21
РПН исследует воздух после пожаров в Волгоградской области29.07.2023 08:59
Общество 29.07.2023 08:59
Замминистра МВД Лебедев вручил медали выпускникам Волгоградской академии28.07.2023 19:02
Общество 28.07.2023 19:02
За бой с полицией священника из Волгограда оштрафовали и лишили креста28.07.2023 17:56
Общество 28.07.2023 17:56