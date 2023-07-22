Общество

В Волгограде приступают к ремонту пострадавшего от взрыва дома № 9 по ул.Титова

Общество 22.07.2023 20:23
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22.07.2023 20:23


В Волгограде стартуют ремонтные работы в доме №9 по ул. Титова, который пострадал от взрыва и пожара, произошедшего 21 апреля. Как сообщает V102.RU, место работ около третьего и четвертого подъездов  огородили забором. Ремонт, как следует из размещенного объявления, проводит ООО «Пересвет Юг».
Напомним, ранее V102.RU сообщало о том, что экспертиза подтвердила возможность сохранения пострадавшего от пожара дома №9 по ул. Титова в Краснооктябрьском районе. Средства на восстановительные работы и приведение здания в надлежащее состояние будут выделены из резервного фонда.
Жители двух наиболее пострадавших подъездов не могут вернуться в свои квартиры уже три месяца.  Некоторые из выселенных жильцов воспользовались маневренным фондом, но большинство обосновалось у своих родственников или сняли жилье. До сих пор окна пострадавших квартир закрыты фанерой, а вход в два подъезда опечатан.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU

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