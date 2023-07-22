Напомним
В Волгограде стартуют ремонтные работы в доме №9 по ул. Титова, который пострадал от взрыва и пожара, произошедшего 21 апреля. Как сообщает V102.RU, место работ около третьего и четвертого подъездов огородили забором. Ремонт, как следует из размещенного объявления, проводит ООО «Пересвет Юг».
, ранее V102.RU сообщало о том, что экспертиза подтвердила возможность сохранения пострадавшего от пожара дома №9 по ул. Титова в Краснооктябрьском районе. Средства на восстановительные работы и приведение здания в надлежащее состояние будут выделены из резервного фонда.
Жители двух наиболее пострадавших подъездов не могут вернуться в свои квартиры уже три месяца. Некоторые из выселенных жильцов воспользовались маневренным фондом, но большинство обосновалось у своих родственников или сняли жилье. До сих пор окна пострадавших квартир закрыты фанерой, а вход в два подъезда опечатан.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU