Общество 17.07.2023 15:48
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17.07.2023 15:48
Интересно и масштабно прошел День металлурга в Тракторозаводском районе Волгограда. Мероприятия начались уже в пятницу в ДК ТЗР – здесь на торжественное мероприятие собрались сотрудники Волгоградского алюминиевого завода – ветераны производства, трудовые династии.
Металлурги встретили свой профессиональный праздник отличными трудовыми достижениями, - это прозвучало в приветственном слове и.о. генерального директора «РУСАЛ Волгоград» И.П. Репика. В торжественной обстановке работникам предприятия вручили заслуженные награды.
На промплощадке трудится более полутора тысяч человек – ветераны труда, представители рабочих династий, молодые и перспективные специалисты. Работников предприятия тепло поздравил глава Тракторозаводского района Игорь Романов.
После торжественной части началось шоу «тАLанты», где выступления заводских команд оценивало очень компетентное и независимое жюри.
Ну, а в субботу праздник продолжился на площади Аттракционов поселка Спартановка. Здесь прошла зарядка с чемпионом для всех желающих, танцевальные мастер-классы со сцены по стилям Зумба, Хип-Хоп, Сальса, Бачата.
Пришедших на праздник приятно удивила возможность лично познакомиться и поговорить со звездами спорта Ларисой Ильченко, Алексеем Петровым и Алексеем Немовым.
Металлургам и гостям праздника зачитали поздравление от основателя компании РУСАЛ Олега Дерипаска.
Затем перед жителями района выступил вокалист Е. Середа, группы «Странники», «Музакадемия» и «Какая разница». И завершилось все это потрясающее мероприятие зажигательной дискотекой.
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