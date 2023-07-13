Общество 13.07.2023 15:23
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13.07.2023 15:23
Тактико-специальное учение прошло на Гремячинском ГОКе в Котельниковском районе Волгоградской области. В тренировке участвовали все экстренные службы комбината: подразделения пожарно - спасательной части, военизированный горноспасательный пункт и врачи скорой медицинской помощи. По легенде, пожар возник в реагентном участке сильвинитовой обогатительной фабрики, есть пострадавшие.
Основная задача учений - проверка противопожарной защиты и оценка фактического состояния реагентного участка СОФ, а также совершенствование практических навыков работы руководящего состава подразделений на пожаре, отработка последовательности выполнения действий при использовании первичных средств пожаротушения.
У сотрудников для любой чрезвычайной ситуации разработан чёткий план действий. Совместными усилиями «происшествие» устранили: огнеборцы ликвидировали условный пожар в кратчайшие сроки и передали «пострадавшего» работникам медицинской службы, которые оказали необходимую помощь.
Тактико-специальные учения проводятся с целью выработки практических навыков по действию персонала в экстремальных ситуациях и поддержания профессионализма аварийно-спасательных формирований, задействованных на предприятии. Одновременно такие практические тренировки указывают на слабые места, которые необходимо устранить для повышения уровня пожарной безопасности на объектах Гремячинского ГОКа.
После окончания тренировки с работниками реагентного участка СОФ и ЦОТК-ИЦ были проведены практические занятия по использованию первичных средств пожаротушения, а также проведен разбор всего хода ликвидации учебной аварийной ситуации и действий каждого участника.
- Безопасность — приоритет руководства комбината, поэтому мы уделяем особое внимание процессу постоянного обучения и отработки практических навыков при различных ситуациях, и проведению надзорно-профилактических мероприятий на объектах предприятия, - отметил Сергей Уланов, начальник отдела по пожарному надзору, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ЕвроХим-ВолгаКалия.
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