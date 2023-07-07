







В Волгограде с начала текущей недели установилась экстремальная жара. Днем столбики уличных термометров в областном центре переваливают за отметку +40 градусов, в связи с чем горожане вынуждены искать тень, чтобы не перегреться и не оказаться в больничной палате. Однако, напомнили горожане ИА «Высота 102», сделать это можно сегодня не везде даже на остановках общественного транспорта. Со времен подготовки города к ЧМ-2018 на некоторых улицах Волгограда так и не установили остановочные павильоны. В итоге сегодня, ожидая приезда транспорта, волгоградцы уповают лишь на собственные физические ресурсы.

Напомним, что накануне чемпионата мира по футболу в 2018 году в городах России ударными темпами наводили порядки. Одним из требований к городам, принимавшим мундиаль, Международная федерация футбола (FIFA) предъявила снос павильонов вдоль дорог. Чтобы не упустить возможности и оказаться в списке города ЧМ, волгоградские власти взялись за зачистку территорий. Вот только прошло уже пять лет, а взамен снесенным остановкам ничего так и не появилось.





– Вы только вдумайтесь: пять лет (!) мы уже мокнем под дождем и плавимся под солнцем, ожидая приезда трамвая или маршрутки, – сетуют жители микрорайона Ангарский. – У нас на Раздольной остановку снесли одной из первых, наверное. Как напоминание о хороших былых днях, когда мы могли и присесть на остановке, и от дождя укрыться, и водички здесь же купить, если нехорошо на жаре стало, остался только фундамент. Сейчас сплошное мучение, особенно для людей в возрасте.





Щурясь от солнца, с надеждой смотрят вдаль в ожидании транспорта и перемен волгоградцы на улице Моздокской. И здесь горожанам приходится куда хуже, чем жителям того же Ангарского.

– Рядом с какими-то остановками хотя бы деревья есть, под тенью которых можно укрыться, а у нас один знак об остановке общественного транспорта, – жалуются волгоградцы. – Хотите смейтесь, хотите нет, но порой приходится прятаться и в его тени.

Аналогичная ситуация на Нижней Ельшанке и на Николая Отрады. Люди с физическими недугами вынуждены опираться на собственную силу воли и подручные средства, высматривая долгожданный автобус.









Без павильонов остаются не первый год в Волгограде жители Советского района на остановке возле ВолГАУ, а также на ул. Электролесовской. Пустует и трамвайная остановка на Новодвинской возле Качинского рынка. Как спасение от жары используют волгоградцы тень от столба на ул. Руковоссовского (см. первое фото).

















Запрос с вопросом, когда ситуация исправится и волгоградцы, наконец, смогут оценить блага остановочных павильонов в городе, редакция ИА «Высота 102» направила в администрацию Волгограда. Там заверили, что вопрос на контроле, но обнадежить точными сроками не смогли.

– В Волгограде ведется поэтапная работа по демонтажу старых и установке новых остановочных павильонов из современных материалов, – заявили в мэрии. – Так, за несколько лет на улицах областного центра было смонтировано уже свыше 230 таких конструкций. Сейчас профильные муниципальные службы составляют очередной перечень адресов, где необходима установка или замена павильона. Перечень формируется в том числе и на основании поступающих в Департамент городского хозяйства и администрации районов запросов горожан. В частности, уже известно, что современные остановочные павильоны планируется установить на ул. Электролесовской, где уже сейчас ведутся работы в рамках автодорожного нацпроекта. Комфортные павильоны для ожидания транспорта будут смонтированы и на протяжении всей наземной линии скоростного трамвая в рамках инвестиционного соглашения с АО «Электротранспорт Плюс».



