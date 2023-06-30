Куры и картофель подорожали в Волгоградской области

Общество 30.06.2023 08:08
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30.06.2023 08:08
В Волгоградской области продолжился рост стоимости некоторых продуктов питания. В то же время на определенные категории пищевых товаров цены несколько снизились. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградстат, так, на прошлой неделе на 7% подорожали картофель – до 36,28 рубля за кг, свекла – на 6,13% (до 41,84 рубля), морковь – на 4,69% (до 60 рублей за кг). В то же время снизились цены на бананы – почти на 5%. Средняя цена экзотических фруктов на сегодня – 92,27 рубля за кг. Также пошли вниз цены на капусту – она подешевела за неделю на 5% и стоит в среднем 43,71 рубля за кг. Одновременно снизилась стоимость лука – тоже почти на 5% (до 60.30 рубля за кг). В ведомстве отметили и снижение стоимости подсолнечного масла – на 2,19% (до 108,88 рубля за литр). Яйца сбавили в цене 1,5%. Средняя цена за десяток составляет теперь 63,36 рубля. А вот куры в регионе подорожали на 3,8%. Килограмм птицы стоит в среднем 167,55 рубля за кг.
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