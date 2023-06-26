Бойцы отряда «Гром» в центре Волгограда показали образцы вооружения

В Волгограде сегодня, 26 июня, в Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД России провели тематическую акцию. Особый интерес, сообщает ИА «Высота 102», у волгоградец вызывала площадка отряда специального назначения «Гром».

На верхней террасе набережной Волгограда бойцы спецподразделения продемонстрировали жителям и гостям областного центра спецсредства и технику, стоящую на вооружении отряда.

У фонтана «Искусство» все желающие могли попробовать себя в сдаче нормативов ГТО. На другой площадке – «Здоровое поколение» – специалисты центра «Альтернатива» проводили бесплатное тестирование на наркотики и ВИЧ.





– Наряду с сотрудниками здравоохранения на одной из тематических площадок сотрудники волгоградской Госавтоинспекции организовали для участников акции занятия по безопасности дорожного движения, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – С участниками тематической площадки были проведены интерактивные занятия, а самым юным участникам дорожного движения рассказали, как правильно защитить себя при вождении велосипеда, обезопасить себя и окружающих от происшествий на проезжей части, а также на манекене показали, как правильно использовать детские удерживающие устройства.

Кроме того, желающие связать жизнь со службой в органах внутренних дел, могли познакомиться с информацией о приеме на службу и получить информационные буклеты.

Завершилось мероприятие выступлением вокально-инструментального ансамбля волгоградской полиции.