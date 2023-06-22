Общество

Корпорация «Красный Октябрь» выкупила активы метзавода в Волгограде

Общество 22.06.2023 08:33
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22.06.2023 08:33


Активы волгоградского меткомбината "Красный Октябрь" реализованы на банкротных торгах. Договор купли-продажи  заключен с АО «Корпорация Красный Октябрь». Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на ресурс PROбанкротство. 
Сумма сделки составила 2,52 млрд рублей. АО «Корпорация Красный Октябрь» уже работает на площадке метзавода. При этом начальная цена на объединяющий 23,7 тыс. единиц движимого и недвижимого имущества комплекс, объявленная на торгах в феврале 2023 года, составляла 8,39 млрд рублей. В ходе торгов она снизилась почти в 4 раза.
Как ранее сообщал портал PROбанкротство, в августе 2022 года арбитражный управляющий АО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный октябрь» опубликовал отчет об оценке имущества предприятия. 23,7 тыс. единиц движимого и недвижимого имущества ВМК «Красный октябрь» были оценены в 9,3 млрд рублей. Это почти в два раз превысило их балансовую стоимость, которая составляет 4,7 млрд рублей. Первый и второй аукционы по продаже имущественного комплекса были признаны несостоявшимися. 
АО «Корпорация Красный Октябрь» создано в июне 2020 года.  Управляющей компанией является АО Группа РСЛ.  На 1 января 2022 года численность сотрудников составляла 2,89 тыс. человек. Выручка в 2021 году – 23,1 млрд рублей, чистая прибыль – 1,4 млрд рублей. 

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