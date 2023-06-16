РПН взыскал ущерб за отравленную землю у скважины под Волгоградом

Общество 16.06.2023 12:34
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16.06.2023 12:34
Более 720 тысяч рублей причиненного ущерба окружающей среде из-за попадания нефтепродуктов на почву в Волгоградской области выплатило ООО «РИТЭК» по требованию Росприроднадзора. Как сообщили V102.RU в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, нефтяники оплатили всю сумму в добровольном порядке после поступления им соответствующего требования от природоохранного ведомства.
Факт загрязнения земельного участка нефтепродуктами был выявлен в Жирновском районе рядом со скважиной № 946 ООО «РИТЭК».
Инспекторы и специалисты филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области отобрали пробы почвы, а также произвели площадные измерения в месте загрязнения. По результатам лабораторных исследований установлено наличие превышений загрязняющих веществ в почве по нефтепродуктам в 40 раз.
Нанесенный вред почве был рассчитан в соответствии с утвержденной методикой.
Фото: межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям
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