В Тракторозаводском районе Волгограда открыли обновленный школьный стадион









«Здравствуй, стадион!» С таких слов началось 8 июня в Волгограде праздничное мероприятие на территории гимназии №16 по случаю открытия обновленной спортивной зоны. Это важное для школы событие собрало самых активных и спортивных гимназистов. В учебном заведении постоянно работают секции волейбола, баскетбола, художественной гимнастики и акробатики. И очень важно, что теперь спортом заниматься стало приятно и безопасно.









– О таких ярких и безопасных спортивных площадках мы могли только мечтать. Благодаря РУСАЛу всего за полтора месяца эта мечта стала явью. И теперь не только наши ученики, но и все жители района могут проводить здесь свободное время с удовольствием и пользой, – сказала, перерезав красную ленточку, директор гимназии №16 Жанна Савенко.









Сделано за столь короткий срок действительно немало. Проведена планировка футбольного поля, вывезен лишний грунт. На беговых дорожках вокруг поля появилось новое асфальтобетонное покрытие и новая разметка.









Баскетбольная площадка с новым асфальтобетонным покрытием обрамлена по периметру бордюрами, здесь установлены новые баскетбольные щиты и кольца, сделана новая разметка и окраска. Юные баскетболисты высоко оценили ее качество.

Волейбольная площадка также с новым резиновым покрытием и разметкой ждет захватывающих игр. Так как приобретены баскетбольные мобильные стойки SLP, здесь можно проводить и баскетбольные матчи.









Традиции поддержки и развития социальной инфраструктуры в городах ответственности РУСАЛа заложил еще в начале нулевых основатель компании Олег Дерипаска. С тех пор социальная ответственность стала приоритетным направлением политики компании.





– Ремонт спортивной инфраструктуры – это инвестиции в будущее. Речь идет не только об учениках конкретной школы, но и об их родителях, многие из которых трудятся на нашем предприятии. Это возможность создать безопасную и благоприятную среду для занятий физкультурой и спортом и привлечь большее количество жителей нашего района к здоровому образу жизни, – отметил и.о. генерального директора Волгоградского алюминиевого завода Игорь Репик.









На обновленном стадионе уже оживленно. Несколько разновозрастных команд провели сразу после праздничного мероприятия товарищеские матчи.



