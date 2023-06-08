Общество

В Тракторозаводском районе Волгограда открыли обновленный школьный стадион

Общество 08.06.2023 15:13
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08.06.2023 15:13



«Здравствуй, стадион!» С таких слов началось 8 июня в Волгограде праздничное мероприятие на территории гимназии №16 по случаю открытия обновленной спортивной зоны. Это важное для школы событие собрало самых активных и спортивных гимназистов. В учебном заведении постоянно работают секции волейбола, баскетбола, художественной гимнастики и акробатики. И очень важно, что теперь спортом заниматься стало приятно и безопасно.

 

– О таких ярких и безопасных спортивных площадках мы могли только мечтать. Благодаря РУСАЛу всего за полтора месяца эта мечта стала явью. И теперь не только наши ученики, но и все жители района могут проводить здесь свободное время с удовольствием и пользой, – сказала, перерезав красную ленточку, директор гимназии №16 Жанна Савенко.

 

Сделано за столь короткий срок действительно немало. Проведена планировка футбольного поля, вывезен лишний грунт.  На беговых дорожках вокруг поля появилось новое асфальтобетонное покрытие и новая разметка.

 

Баскетбольная площадка с  новым асфальтобетонным покрытием обрамлена  по периметру бордюрами, здесь установлены новые баскетбольные щиты и кольца, сделана новая разметка и окраска. Юные баскетболисты высоко оценили ее качество.
Волейбольная площадка также с новым резиновым покрытием и разметкой ждет захватывающих игр. Так как приобретены баскетбольные мобильные стойки SLP, здесь можно проводить и баскетбольные матчи.


 
Традиции поддержки и развития социальной инфраструктуры в городах ответственности РУСАЛа заложил еще в начале нулевых основатель компании Олег Дерипаска. С тех пор социальная ответственность стала приоритетным направлением  политики  компании.

–  Ремонт спортивной инфраструктуры – это инвестиции в будущее. Речь идет не только об учениках конкретной школы, но и об их родителях, многие из которых трудятся на нашем предприятии. Это возможность создать безопасную и благоприятную среду для занятий физкультурой и спортом и привлечь большее количество жителей нашего района к здоровому образу жизни, – отметил и.о. генерального директора Волгоградского алюминиевого завода Игорь Репик.

 

На обновленном стадионе уже оживленно. Несколько разновозрастных команд провели сразу после праздничного мероприятия товарищеские матчи.

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