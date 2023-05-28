Общество

Виновато Средиземноморье: в Волгоградской области за сутки выпало 23 мм осадков

Общество 28.05.2023 16:15
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28.05.2023 16:15


Специалисты Гидрометцентра России предупреждают о влиянии циклонов на погоду юга европейской части страны. Как сообщает V102.RU, только в Волгоградской области за сутки выпало 23 миллиметра осадков. 

— Средиземноморские циклоны, проходящие через Малоазийский полуостров и восточную акваторию Черного моря зачастили на юг европейской России, обеспечивая регион штормовой неустойчивой погодой, — рассказали федеральные синоптики. Так, дожди различной интенсивности, ливни с грозами и градом заливают южные территории, оставляя здесь огромный запас влаги. 

В одной только Волгоградской области за 27 мая из-за сильного грозового дождя выпало около 23 миллиметров осадков. В Крыму, Дагестане и Ростовской области за день выпало соответственно 35, 15 и 28 миллиметров осадков. К Краснодаре ливень затопил улицы и несколько прилегающих поселков, образовав заторы на дорогах. 

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о похолодании до +8 градусов на новой неделе. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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