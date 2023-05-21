Небезопасный обгон стал причиной гибели двух человек в ДТП на трассе под Волгоградом





Сегодня, 21 мая, стали известны подробности смертельной аварии , которая произошла накануне днем на трассе «Волгоград-Каменск-Шахтинский» в Суровикинском районе Волгоградской области, сообщает V102.RU.

На 147 км. трассы столкнулись Range Rover и Hyundai Elantra. Погибли два человека – 61-летний водитель и 48-летняя пассажирка автомобиля Hyundai Elantra, который вылетел на обочину.

В региональном главке уточнили, что ДТП спровоцировал 43-летний водитель автомобиля Range Rover.

- Двигаясь со стороны Волгограда в сторону Ростова-на-Дону, не убедившись в безопасности своего маневра «обгон», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной Hyundai Elantra, - сообщили в ГУ МВД России по региону.

Два человека скончались на месте ДТП. Водителя Range Rover с травмами доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



