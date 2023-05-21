Небезопасный обгон стал причиной гибели двух человек в ДТП на трассе под Волгоградом

Происшествия 21.05.2023 10:18
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21.05.2023 10:18
Сегодня, 21 мая, стали известны подробности смертельной аварии, которая произошла накануне днем на трассе «Волгоград-Каменск-Шахтинский» в Суровикинском районе Волгоградской области, сообщает V102.RU.
На 147 км. трассы столкнулись Range Rover и Hyundai Elantra. Погибли два человека – 61-летний водитель и 48-летняя пассажирка автомобиля Hyundai Elantra, который вылетел на обочину.
В региональном главке уточнили, что ДТП спровоцировал 43-летний водитель автомобиля Range Rover.
- Двигаясь со стороны Волгограда в сторону Ростова-на-Дону, не убедившись в безопасности своего маневра «обгон», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной Hyundai Elantra, - сообщили в ГУ МВД России по региону.
Два человека скончались на месте ДТП. Водителя Range Rover с травмами доставили в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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