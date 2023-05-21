Скрытый вредитель появился на посевах озимой пшеницы на юге Волгоградской области

Общество 21.05.2023 09:00
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21.05.2023 09:00
Массовое появление имаго пшеничного трипса зафиксировано на посевах озимой пшеницы в южных районах Волгоградской области, передает V102.RU. В Россельхозцентре отмечают, что взрослые особи этого вредителя, который ведет скрытый образ жизни, высасывают соки из листьев и колоса, вызывая белоколосицу (щуплые зерна и недоразвитые стебли). При сильных повреждениях теряется до 30% массы зерна.
Также на юге региона отмечен лёт хлебного пилильщика и отрождение личинок пьявицы. Они также являются вредителями злаковых культур. В настоящее время в южных районах области на посевах озимой пшеницы отмечается и массовая яйцекладка клопа-вредной черепашки. Этот вредитель портит огромные площади посевов и делает сотни тонн урожая непригодными для переработки. Отрождение личинок этого насекомого в южных районах ожидается в третьей декаде мая.
С целью выявления и недопущения массового развития вредителей агрономические службы хозяйств совместно со специалистами филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области будут проводить постоянный мониторинг посевов озимых зерновых.
Ведомство призывает сельхозпроизводиетлей предупреждать пасечников о планируемых обработках полей от вредителей.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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