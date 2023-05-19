Общество

Зеленый марафон дал старт благотворительной акции «Мир открытых возможностей» в поддержку детей

Общество 19.05.2023 18:06
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19.05.2023 18:06


Перед стартом Зеленого марафона, который  20 мая пройдет уже в 10-й раз, и в преддверии Дня защиты детей Сбер объявил о расширении благотворительной составляющей своего спортивного и благотворительного праздника.

Совместно с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» стартовал сбор средств в поддержку акции «Мир открытых возможностей» для детей с особенностями развития.

Залог будущего страны и общества — в детях, их развитии и образовании. Однако не все семьи, в которых растут дети, с уверенностью смотрят в завтрашний день. Это семьи, где воспитываются дети с особенностями развития. Такие ребята испытывают трудности в общении со сверстниками, им трудно долго удерживать внимание и выполнять просьбы учителей. Но всё это не должно лишать их возможности получать образование, социально адаптироваться и учиться вместе с другими детьми.

Благотворительная акция «Мир открытых возможностей» направлена на работу по формированию учебного поведения детей с особенностями развития. Это имеет колоссальное значение для их дальнейшего благополучия и академической успешности. Качественные программы подготовки к школе для детей с особенностями ментального развития очень важны: они снижают риски неуспешности и неблагоприятных сценариев развития ребёнка. Такие программы должны быть доступны каждому ребёнку, который в них нуждается.

По статистике, из 8 млн детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, примерно 700 тыс. имеют ограниченные возможности здоровья (ОВЗ) или инвалидность. Ежегодно их число растет. При этом в большинстве российских детских садов  не хватает ни методического обеспечения, ни квалифицированных педагогических кадров для инклюзивного образования. 

По мнению экспертов, остроту проблемы можно снизить, обеспечив инфраструктуру для комплексной психолого-педагогической поддержки детей с особенностями ментального развития. Такая инфраструктура должна формировать у детей предпосылки, которые позволят им в будущем адаптироваться к школе. 

Благодаря акции «Мир открытых возможностей» каждый может помочь детям и их семьям, поддержав некоммерческие организации, которые помогают детям с особенностями развития и опытом сиротства занять своё место в жизни, подготовиться к обучению в школе, научиться общаться и взаимодействовать с другими людьми.

Сбер уже внес благотворительный взнос в размере 10 млн рублей и предлагает всем неравнодушным гражданам присоединиться к акции. Она продлится до 1 сентября 2023 года.

Участники и болельщики Зелёного Марафона смогут сделать пожертвования в 60 городах России, где пройдет забег. Присоединиться к этой инициативе смогут и те, кто побегут Зеленый марафон онлайн, — с помощью бесплатного мобильного приложения «НаСпорте». Если пользователь включит трекер 20 мая — на старте Зелёного Марафона или в любой точке России, — то каждый километр, который он пробежит, Сбер приравняет к 100 рублям и направит эти средства в фонд «Вклад в будущее» на поддержку детей с особенностями развития.

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