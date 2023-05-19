ЦГМС: в Волгоградской области ожидается похолодание до +3 °С

В Волгоградской области в предстоящие выходные синоптики обещают дожди с грозами и шквалистый ветер. Как сообщает V102.RU, в ночные часы возможно похолодание до +3 °С.

— В субботу, 20 мая, по региону в ночной период без существенных осадков. Днем и вечером в отдельных северо-западных районах ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер северной четверти местами с порывами до 8-13 м/с. При грозах порывы составят 15-18 м/с. Ночью +8...+13 °С, при прояснении +3...+8 °С, днем +17...+23 °С, местами воздух прогреется до +23...+28 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском ЦГМС.

В воскресенье, 21 мая, по области в ночные часы осадки маловероятны, утром и днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер восточного направления местами с порывами до 9-14 м/с, при грозах порывы составят 15-18 м/с. Ночью +10...+15 °С, при прояснении +5...+10 °С, днем +22...+27 °С.

В Волгограде в первый выходной день осадков не обещают. Ветер северного направления 3-8 м/с. Ночью в городе-герое +11...+13 °С, в дневные часы +25...+27 °С.

— В воскресенье, 21 мая, в городе на Волге осадков не предвидится. Ветер восточный 6-11 м/с. Ночью +13...+15 °С, днем +23...+25 °С, — добавили в Волгоградском гидрометцентре.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»