В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде 18 мая родным погибших участников СВО передали 10 орденов Мужества.
Указом президента Владимира Путина к высоким государственным наградам посмертно представлены:
- капитан Мотренников Виталий Сергеевич,
- старший прапорщик Гончаров Александр Николаевич,
- старший сержант Мажитов Жаслан Габдульгазимович,
- старший сержант Маликов Алексей Алексеевич,
- рядовой Коновалов Дмитрий Николаевич,
- рядовой Ференц Максим Валерьевич,
- рядовой Зверьков Сергей Егорович,
- рядовой Казанцев Олег Дмитриевич,
- доброволец 20-го отряда БАРС Красноруженко Алексей Николаевич,
- доброволец 20-го отряда БАРС Горбузов Иван Николаевич.
Ордена Мужества родным погибших волгоградцев передали заместитель военного комиссара Волгоградской области полковник Фарид Хисматулин и глава областного комитета по делам национальностей и казачества Эдуард Давыдовский.