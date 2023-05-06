Под Волгоградом провели регистрацию брака в военной форме

Фото Открытый Волжский VK,com
Общество 06.05.2023 16:07
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06.05.2023 16:07
Фото Открытый Волжский VK,com
В преддверии одного из главных праздников нашей страны - Дня Великой Победы, отдел ЗАГС № 2 организовал стилизованную регистрацию бракосочетания. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волжского, сами молодожены, Алина и Антон были одеты, как и другие брачующиеся – в белые платье, рубашку и строгие брюки. А вот регистратор предстала перед молодоженами в форме военных лет.- Поздравили ребят с днем создания их семьи и вручили подарок папку для хранения самого важного документа – свидетельства о заключении брака, - отчитались в ЗАГСе.
Фото Открытый Волжский VK,com
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