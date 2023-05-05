В Волгоград 5 мая открыли бюст маршала Советского Союза Андрея Еременко

В Волгограде сегодня, 5 мая, на территории школы № 98 Краснооктябрьского района состоялось открытие бюста маршала Советского Союза, Героя Советского Союза Андрея Ивановича Еременко. Как сообщает ИА «Высота 102», в мероприятии приняла участие дочь маршала Еременко — Татьяна Андреевна.









Как рассказал информагентству председатель регионального отделения Движения «Школа безопасности» Дмитрий Шунин, мероприятие приурочили к 78-й годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне.

— На открытии также присутствовали ветеран Великой Отечественной войны Александр Медков, первый замначальника ГУ МЧС России по Волгоградской области Игорь Быстров и начальник территориального органа образования Петр Сверидов. С идей установки бюста несколько лет назад выступило ветеранское сообщество города-героя. Это работа московского скульптора Салавата Щербаков из высокопрочного поликомпозитного бетона, срок службы которого около 100 лет, — отметил Шунин.









По его словам, бюст преподнесен в дар автором и руководителем проекта «Аллея Российской Славы» Михаилом Сердюковым. Цель проекта, как заявляют его основатели — возрождение патриотического духа российского народа. Организаторы дарят бюсты граждан, прославивших Отечество, учебным заведениям и воинским частям.









В мероприятии участвовали военнослужащие роты почетного караула и военного оркестра 20-й Гвардейской Прикарпатско-Берлинской Краснознаменной, Ордена Суворова II степени мотострелковой дивизии. Напомним, что проект по увековечиванию исторической памяти в Волгоградской области реализуется при грантовой поддержке СО НКО губернатора Волгоградской области Героя России Андрея Бочарова.

















Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»