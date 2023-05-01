«Мы едем или плывем?»: улица Хиросимы в центре Волгограда превратилась в «реку»

Дорога по улице Хиросимы сегодня, 1 мая, неожиданно для горожан изменила свое первоначальное назначение. Как сообщили ИА «Высота 102» автомобилисты, с самого утра по проезжей части стекала вода.

— Мы едем или плывем? С самого утра — все течет, запах такой, будто канализацию прорвало. У дома № 1 по Хиросимы стоят аварийные машины. Что-то там пытаются сообразить, — рассказали очевидцы.





В пресс-службе компании-концессионера пояснили, что всем виной засор.

— На канализационной сети по улице Хиросимы, 1 образовался засор. В настоящий момент на месте работает бригада «Концессий водоснабжения», — добавили в организации.

При этом представители компании в очередной раз напомнили, что канализационные засоры происходят из-за попадания в систему хозяйственно-бытовых отходов, которые необходимо утилизировать в специально отведенных местах.

Фото: читатели ИА «Высота 102»