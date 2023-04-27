В Волгограде изменили дату перенесения мощей священномученика Николая Попова





В Волгограде 16 мая пройдут торжества по случаю перенесения мощей священномученика Николая Попова.

- Ковчег с его честными мощами крестным ходом будет перенесен из Свято-Духовского мужского монастыря в кафедральный собор святого благоверного князя Александра Невского, - сообщили в Волгоградской епархии.

После этого в соборе состоится Божественная литургия. Торжества возглавит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

Ранее сообщалось, что дата перенесения мощей священномученика Николая, пресвитера Верхнегнутовского определена на 15 мая 2023 года . Этот день планировали внести в календарь церковных дат.

- По дате были внесены корректировки, - пояснили информагентству в епархии. Связано это с внутренними вопросами.

Справка: Священномученик Николай Попов - потомственный донской казак, живший и принявший мученическую кончину на Донской земле. Он родился 19 (06) мая 1864 года в станице Урюпинской. После окончания Харьковского земледельческого училища, а потом Донской духовной семинарии служил на разных приходах Области Войска Донского – в станице Аксайской, в хуторе Колодезный станицы Мигулинской (оба населенных пункта ныне относятся к Ростовской области). Самый продолжительный период служения отца Николая – с 1901 по 1919 год – пришелся на годы жизни в хуторе Верхнегнутове (современный Чернышковский район Волгоградской области).

Весной 1919 года хуторской ревком постановил произвести у священнослужителя обыск и арестовать его вместе с двумя известными местными жителями. Во время обыска в доме священника комиссар увидел на стене фотографию его брата - походного атамана Петра Харитоновича Попова. Этого было достаточно, чтобы вынести смертный приговор. 26 марта 1919 года Николая Попова и ещё несколько десятков человек были зарублены шашками и закопаны на песчаном карьере. В своем прощальном письме он написал своим родным, чтобы они простили все своим врагам, и его смерть тоже.

Фото из архива ИА «Высота 102»