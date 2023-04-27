Общество

В Волгограде изменили дату перенесения мощей священномученика Николая Попова

Общество 27.04.2023 19:33
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27.04.2023 19:33


В Волгограде 16 мая пройдут торжества по случаю перенесения мощей священномученика Николая Попова.
- Ковчег с его честными мощами крестным ходом будет перенесен из Свято-Духовского мужского монастыря в кафедральный собор святого благоверного князя Александра Невского, - сообщили в Волгоградской епархии.
После этого в соборе состоится Божественная литургия. Торжества возглавит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.
Ранее сообщалось, что дата перенесения мощей священномученика Николая, пресвитера Верхнегнутовского определена на 15 мая 2023 года. Этот день планировали внести в календарь церковных дат. 
- По дате были внесены корректировки, - пояснили информагентству в епархии. Связано это с внутренними вопросами.
Справка: Священномученик Николай Попов - потомственный донской казак, живший и принявший мученическую кончину на Донской земле. Он родился 19 (06) мая 1864 года в станице Урюпинской. После окончания Харьковского земледельческого училища, а потом Донской духовной семинарии служил на разных приходах Области Войска Донского – в станице Аксайской, в хуторе Колодезный станицы Мигулинской (оба населенных пункта ныне относятся к Ростовской области). Самый продолжительный период служения отца Николая – с 1901 по 1919 год – пришелся на годы жизни в хуторе Верхнегнутове (современный Чернышковский район Волгоградской области). 
Весной 1919 года хуторской ревком постановил произвести у священнослужителя обыск и арестовать его вместе с двумя известными местными жителями. Во время обыска в доме священника комиссар увидел на стене фотографию его брата - походного атамана Петра Харитоновича Попова. Этого было достаточно, чтобы вынести смертный приговор. 26 марта 1919 года Николая Попова и ещё несколько десятков человек были зарублены шашками и закопаны на песчаном карьере. В своем прощальном письме он написал своим родным, чтобы они простили все своим врагам, и его смерть тоже.
Фото из архива ИА «Высота 102»

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