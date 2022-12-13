Общество

Мощи священномученика Николая Попова перенесут в Александро-Невский собор Волгограда

Общество 13.12.2022 12:27
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13.12.2022 12:27



Архиерейский совет Волгоградской митрополии определился с датой переноса мощей священномученика Николая Попова.
- Одним из значимых решений, принятым на сегодняшнем совете, стало определение даты перенесения святых мощей священномученика Николая, пресвитера Верхнегнутовского, из Свято-Духовского мужского монастыря Волгограда в кафедральный собор святого благоверного князя Александра Невского – 15 мая 2023 года. Она будет внесена в календарь церковных дат, - сообщили в Волгоградской епархии.
Отметим, что в Александро-Невском соборе Волгограда уже готовятся к этому событию. 
Решением Священного Синода Русской Православной Церкви иерей Николай Попов (1864 - 26 марта 1919) был причислен к Собору новомучеников и исповедников Российских XX века.
Справка: Священномученик Николай Попов - потомственный донской казак, живший и принявший мученическую кончину на Донской земле. Он родился 19 (06) мая 1864 года в станице Урюпинской. После окончания Харьковского земледельческого училища, а потом Донской духовной семинарии служил на разных приходах Области Войска Донского – в станице Аксайской, в хуторе Колодезный станицы Мигулинской (оба населенных пункта ныне относятся к Ростовской области). Самый продолжительный период служения отца Николая – с 1901 по 1919 год – пришелся на годы жизни в хуторе Верхнегнутове (современный Чернышковский район Волгоградской области). 
Весной 1919 года хуторской ревком постановил произвести у священнослужителя обыск и арестовать его вместе с двумя известными местными жителями. Во время обыска в доме священника комиссар увидел на стене фотографию его брата - походного атамана Петра Харитоновича Попова. Этого было достаточно, чтобы вынести смертный приговор. 26 марта 1919 года Николая Попова и ещё несколько десятков человек были зарублены шашками и закопаны на песчаном карьере. В своем прощальном письме он написал своим родным, чтобы они простили все своим врагам, и его смерть тоже.

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