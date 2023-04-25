Общество

Удалили 200 кг пыли: в Волгограде отреставрировали крупнейшее в России батальное полотно

Общество 25.04.2023 12:43
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25.04.2023 12:43


В музее-панораме «Сталинградская битва» в Волгограде завершили восстановление самого большого в России живописного полотна. Как сообщает ИА «Высота 102», к реставрации привлекли специалистов студии военных художников имени Грекова.

Уточняется, что реставраторы очистили полотна и предметы от 200 килограммов пыли, скопившихся с момента предыдущих восстановительных работ. Также художники восстановили отдельные детали, заменили светоотражательный экран и металлические элементы каркаса, на одной из диорам выполнили перенатяжку холста и укрепили красочный слой живописи.

Губернатор региона Андрей Бочаров лично посетил музей и пообщался с мастерами, поблагодарив их от лица всех волгоградцев за проделанную работу и бережное отношение к исторической памяти. Кстати, среди молодых реставраторов нашлись потомки и ученики тех живописцев, которые несколько десятилетий назад создавали здесь грандиозные произведения.

— Уникально, что последующие поколения проводят реставрацию тех работ, которые изначально и делала студия Грекова — ваши учителя. И то, что демонстрирует студия здесь — высочайшего уровня работа. Берет за сердце — с какой любовью все сделано. Большое спасибо всем участникам реставрации, — отметил глава региона. 


Андрей Бочаров подчеркнул, что студия имени Грекова имела самое прямое отношение к созданию двух всемирно известных памятников истории — панорамы «Сталинградская битва» и монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане, автор которого, фронтовик Евгений Вучетич, во время работы над монументом был ведущим скульптором студии.

В свою очередь реставраторы поделились своими эмоциями и рассказали о тонкостях работы, отметив, что панорама волгоградского музея поразила их масштабом. Ведь бесшовный холст 16 на 120 метров является крупнейшим живописным полотном в России и одним из крупнейших в Европе.


Бочаров также особо отметил, что восстановительные работы лишь один из этапов приведения в порядок всего музея-заповедника. В десятилетний план развития региона включены вопросы увеличения числа выставочных площадок, чтобы все желающие смогли увидеть уникальные материалы, хранящиеся в запасниках. 

К слову, музей продолжал принимать посетителей и во время реставрации. Восстановление проведено при поддержке Сбера. Приведение в надлежащий вид холста и предметного плана панорамы «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» выполнено в годовщину 80-летия Победы под Сталинградом. Реставрация стала очередным этапом масштабного обновления всего музея-заповедника, включающего в себя и мемориал на главной высоте России — Мамаевом кургане. 

Напомним, что масштабные работы по реставрации диорам и полотен панорамы стартовали в феврале этого года. Стоимость подряда оценивалась в 49 миллионов рублей. 

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