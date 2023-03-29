При поддержке Сбера завершён первый этап реставрационных работ в Музее-заповеднике «Сталинградская битва»





В Волгоградском Музее-заповеднике «Сталинградская битва» закончились работы по реставрации одной из четырёх диорам. Сбер поддерживает проект по обновлению музея, в том числе — живописных полотен панорамы, диорам и их предметных планов.

Диорама «Стойкость, победившая смерть» написана Юрием Усыпенко — военным художником Студии имени М.Б. Грекова. На холсте изображены события начала Сталинградской битвы, когда велись бои на подступах к городу.

Во время реставрационных работ специалисты Студии имени М.Б. Грекова очистили полотно диорамы с двух сторон, укрепили и затонировали его красочный слой и восстановили конструктивные детали.









Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка:

«Нам важно быть причастными к сохранению исторической памяти и помогать музею. Сегодня гости и жители города уже могут посмотреть обновлённую диораму, которая символизируют подвиг советского народа в Сталинградской битве».





Иван Крившинко, реставратор Cтудии имени М.Б. Грекова:

«Реставрация поможет в полной мере раскрыть картину: еще недавно яркая живопись и сочный мазок скрывались под плотным слоем пыли».





Александр Гайдашев, главный хранитель Музея-заповедника «Сталинградская битва»:

«Для нас важно, что работы по реставрации панорамы и диорам проводят специалисты Студии им. М.Б. Грекова, членами которой были художники-авторы этих уникальных произведений искусства. Именно благодаря их профессионализму, ответственному подходу и неравнодушию в этом юбилейном году посетители смогут увидеть всё многообразие красок, как и задумывали авторы при открытии музея-панорамы. И, безусловно, мы благодарны руководству Сбера, чья поддержка позволила провести такие крупные работы».





В музее также будут применены AR-технологии дополненной реальности Сбера. Это позволит «оживить» экспонаты, обогатить коллекцию музея, сделав её более интерактивной.



