При поддержке Сбера завершён первый этап реставрационных работ в Музее-заповеднике «Сталинградская битва»
Общество 29.03.2023 14:48
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29.03.2023 14:48
В Волгоградском Музее-заповеднике «Сталинградская битва» закончились работы по реставрации одной из четырёх диорам. Сбер поддерживает проект по обновлению музея, в том числе — живописных полотен панорамы, диорам и их предметных планов.
Диорама «Стойкость, победившая смерть» написана Юрием Усыпенко — военным художником Студии имени М.Б. Грекова. На холсте изображены события начала Сталинградской битвы, когда велись бои на подступах к городу.
Во время реставрационных работ специалисты Студии имени М.Б. Грекова очистили полотно диорамы с двух сторон, укрепили и затонировали его красочный слой и восстановили конструктивные детали.
Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка:
«Нам важно быть причастными к сохранению исторической памяти и помогать музею. Сегодня гости и жители города уже могут посмотреть обновлённую диораму, которая символизируют подвиг советского народа в Сталинградской битве».
Иван Крившинко, реставратор Cтудии имени М.Б. Грекова:
«Реставрация поможет в полной мере раскрыть картину: еще недавно яркая живопись и сочный мазок скрывались под плотным слоем пыли».
Александр Гайдашев, главный хранитель Музея-заповедника «Сталинградская битва»:
«Для нас важно, что работы по реставрации панорамы и диорам проводят специалисты Студии им. М.Б. Грекова, членами которой были художники-авторы этих уникальных произведений искусства. Именно благодаря их профессионализму, ответственному подходу и неравнодушию в этом юбилейном году посетители смогут увидеть всё многообразие красок, как и задумывали авторы при открытии музея-панорамы. И, безусловно, мы благодарны руководству Сбера, чья поддержка позволила провести такие крупные работы».
В музее также будут применены AR-технологии дополненной реальности Сбера. Это позволит «оживить» экспонаты, обогатить коллекцию музея, сделав её более интерактивной.
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