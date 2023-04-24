От Каддафи до патриарха: в Волгограде покажут редкий фотоархив и фильм о Жириновском

В библиотеке имени Максима Горького в Волгограде 25 апреля состоится фотовыставка и показ фильма-воспоминания о бессменном лидере ЛДПР Владимире Жириновском. Как сообщает ИА «Высота 102», на экспозиции представят 50 уникальных фотографий, охвативших разные периоды в жизни политика.

— Фотовыставка будет представлять собой кадры, которые показывают Владимира Вольфовича в различных ипостасях. 50 фотографий из разных периодов жизни, в том числе редкие фото начала политической карьеры. Будет все: От Каддафи до патриарха, — пообещал руководитель Волгоградского регионального отделения политической партии ЛДПР Алексей Логинов. — Фильм «ЖИВОЙ» будет представлять собой воспоминания близких Жириновскому людей. Выставка и кинопоказ пройдут на цокольном этаже библиотеки.

Уточняется, что вход бесплатный и попасть на мероприятие смогут все желающие. Выставка пройдет в здании библиотеки по улице Мира, 15 в 17.00. Сбор гостей в 16.45 в фойе библиотеки.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали о смерти выдающегося политика и мастера политического эпатажа Владимира Жириновского, чья жизнь оборвалась 6 апреля 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни. Лидер ЛДПР больше десятка раз посещал Волгоградскую область. В один из последних визитов в Волгоград в 2018 году политик выступил с лекциями для студентов местных вузов.

Фото: архив ИА «Высота 102»

