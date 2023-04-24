Общество

Бочаров поставил 10 задач по безопасности на майских праздниках в Волгоградской области

Общество 24.04.2023 13:40
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24.04.2023 13:40


Сегодня, 24 апреля, расширенное совещание, посвященное предстоящим майским праздникам, провел губернатор Волгоградской области. Как сообщили в обладмине, особое внимание было уделено подготовке и проведению мероприятий, вопросам комплексной безопасности в выходные и праздничные дни. 
- Программы насыщенные, разноплановые. В обязательном порядке в них будут учтены ставшие уже традиционными для Волгоградской области мероприятия, которые всегда отличаются масштабностью, оригинальностью, самобытностью и запоминаются зрителям и участникам своей особой атмосферой. Обращаю ваше внимание, что часть традиционных мероприятий, а также ряд новых, в этом году будут организованы и проведены в новых форматах, - заявил губернатор участникам совместного заседания оперштаба и постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии региона.
Андрей Бочаров напомнил, что с 19 октября 2022 года в Волгоградской области действует режим повышенной готовности, поэтому вопросам безопасности будет уделено повышенное внимание. С докладами по этому вопросу выступили представители силовых, правоохранительных ведомств и профильных комитетов.
Особое внимание глава региона обратил на необходимость организации дополнительного транспортного обслуживании жителей в дни массовых мероприятий. Много зрителей ожидается на ретро-матче, который пройдет 1 мая на стадионе «Волгоград-Арена». Губернатор подчеркнул, что необходимо использовать полученный в ходе подготовки и проведения матчей ЧМ-2018 опыт по организации маршрутов зрителей на прилегающих к стадиону территориях. 
По итогам совещания губернатор озвучил 10 основных задач:
-  В установленные сроки завершить формирование плана и подготовку торжественных, памятных и праздничных мероприятий, посвященных Дню Весны и Труда и Дню Великой Победы. Уделить отдельное внимание вопросам обеспечения комплексной безопасности.
- Сформировать во всех органах власти, органах местного самоуправления, бюджетных учреждениях, в организациях, обеспечивающих работу систем жизнеобеспечения, графики дежурств и организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц.
- В целях предупреждения и ликвидации возможных ситуаций аварийного и чрезвычайного характера провести корректировку расчета сил и средств; а также создать необходимый запас материально-технических ресурсов и финансовых средств. 
- Провести внеплановые комиссионные обследования инженерно-технической укрепленности, антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов и мест проведения намеченных мероприятий, в том числе массовых. Дополнительное внимание уделить учреждениям социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей.
Сформировать соответствующие требования, рекомендации в адрес организаторов и собственников. Обеспечить контроль за их выполнением.
- Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности мест проведения массовых мероприятий.
- Организовать проведение внеплановых заседаний муниципальных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с рассмотрением вопроса готовности объектов к проведению намеченных мероприятий.
- Обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий и массового отдыха граждан, в том числе предусмотрев задействование необходимого количества представителей казачьих и народных дружин. Отдельное внимание уделить патрулированию традиционных организованных и неорганизованных мест отдыха граждан на природе.
- Организовать дополнительные мероприятия по сохранению монументов Воинской Славы, памятников и мест захоронений воинов Великой Отечественной войны с привлечением сил и средств казачьих обществ и народных дружин, волонтеров, добровольцев.
- В предпраздничные и праздничные дни обеспечить усиленную работу общественного пассажирского транспорта. Дополнительное внимание уделить обеспечению безопасности при перевозке организованных групп детей к местам проведения праздничных мероприятий и обратно.
- Продолжить постоянный мониторинг пожароопасной ситуации, в том числе в лесном фонде. Обеспечить контроль проведения полного комплекса профилактических мер. В случае необходимости - оперативно реагировать на возгорания. 
Участники совещания обратили внимание на запрет использования беспилотных летательных аппаратов, если для этого не оформлены соответствующие разрешения.
Фото: администрация Волгоградской области

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