В Волгоградскую область циклон из Средиземноморья, переместившийся от берегов Италии к Черному морю принес с собой потепление на юг России. Однако, как сообщает ИА «Высота 102», после череды теплых дней прогнозисты снова обещают дожди и похолодание.

— В ночь на 20 апреля на севере Волгоградской области ожидаются заморозки до -0,5 °С, что является неблагоприятным фактором. Дневная температура составит 13…18 °С, — пояснили информагентству в Гидрометцентре РФ. — В остальных районах области до 22 °С.

21 и 22 апреля в регионе вероятны небольшие дожди с ветром восточного направления с порывами до 15-18 м/с. Местами воздух прогреется до +20 °С. В Волгограде выходные пройдут без существенных осадков. В городе дневная температура не превысит значений в +15 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»