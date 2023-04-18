Дорожный ремонт на мосту через Волжскую ГЭС вызвал пробки





На мосту через Волжскую ГЭС сегодня днем, 17 апреля наблюдались пробки. Как сообщили ИА «Высота 102» водители, на дороге работали две спецмашины с дорожными знаками, сигнализирующими о проведении ремонтных работ. На мосту через Волжскую ГЭС сегодня днем, 17 апреля наблюдались пробки. Как сообщили ИА «Высота 102» водители, на дороге работали две спецмашины с дорожными знаками, сигнализирующими о проведении ремонтных работ.

- В пробке стояли не очень долго, минут двадцать, но ведь ремонт моста делали не так давно, неужели уже опять надо делать дорогу? – интересуются водители. - В пробке стояли не очень долго, минут двадцать, но ведь ремонт моста делали не так давно, неужели уже опять надо делать дорогу? – интересуются водители.





Редакция ИА "Высота 102" адресовала вопрос читателей в комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.











В ведомстве пояснили, что на мосту проводятся работы в рамках содержания сооружения, в частности, ежегодная проливка швов битумной мастикой.











Напомним, ремонт моста через Волжскую ГЭС был начат в 2019 году, а закончили его дорожники осенью 2021 года. Стоимость работ составила около 1 миллиарда рублей. Все три года, что шла реконструкция, движение по мосту было затруднено из-за пробок. После завершения ремонта администрация Волжского передала объект в ведение комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.











Фото читателей ИА "Высота 102" и комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области