Дорожный ремонт на мосту через Волжскую ГЭС вызвал пробки

Общество 18.04.2023 20:47
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18.04.2023 20:47
На мосту через Волжскую ГЭС сегодня днем, 17 апреля наблюдались пробки. Как сообщили ИА «Высота 102» водители, на дороге работали две спецмашины с дорожными знаками, сигнализирующими о проведении ремонтных работ.
- В пробке стояли не очень долго, минут двадцать, но ведь ремонт моста делали не так давно, неужели уже опять надо делать дорогу? – интересуются водители.
Редакция ИА "Высота 102" адресовала вопрос читателей в комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.
В ведомстве пояснили, что на мосту проводятся работы в рамках содержания сооружения, в частности, ежегодная проливка швов битумной мастикой.
Напомним, ремонт моста через Волжскую ГЭС был начат в 2019 году, а закончили его дорожники осенью 2021 года. Стоимость работ составила около 1 миллиарда рублей. Все три года, что шла реконструкция, движение по мосту было затруднено из-за пробок. После завершения ремонта администрация Волжского передала объект в ведение комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.
Фото читателей ИА "Высота 102" и комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области
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