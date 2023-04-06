







Власти Краснослободска потребовали от строителя детского сада устранения дефектов, выявленных после приемки объекта в эксплуатацию. Как сообщили ИА «Высота 102» в арбитражном суде Волгоградской области, с иском обратился комитет по строительству и ЖКХ администрации Среднеахтубинского района. Ответчиком по делу является ООО «Волгоградгидрострой». Компанию ранее уличали в срыве срока строительства детского сада стоимостью в 232 миллионов рублей, которое велось в рамках нацпроекта «Демография».





Контракт на строительство детского сада на ул. Шестакова, 27 был заключен в октябре 2021 года. С нарушением срока окончания стройки объект был сдан в эксплуатацию в декабре прошлого года. Однако вскоре в детском саду обнаружилась масса недоделок и других строительных дефектов.





Так, лифт при работе останавливался в аварийном режиме, прослушивался посторонний звук от электродвигателя главного привода; не работали блокираторы на фурнитуре 30 пластиковых окон. Кроме того, в помещении физкультурного зала были выявлены протечные следы на потолке и стенах. После устранения протечки стены и потолок не были перекрашены. Кроме того, текут потолки и в кабинете изостудии. А в помещении лифтовой на третьем этаже отсутствует часть перегородки стены размером 100 см на 70 см.





Самое печальное, что в детском саду неисправная вентиляция – в группах и спальнях, а также в медкабинете. В результате происходит задув воздуха в вентиляционные отверстия уличным воздухом, поэтому в помещениях снижается температура воздуха, что не соответствует нормам СанПиН и условиям пребывания детей в детском саду.





Чиновники потребовали от горе-строителя устранить недостатки за его счет в рамках гарантийного ремонта. Однако на требования строители не отреагировали.





Предварительное судебное заседание назначено на 21 апреля 2023 года.



