Общество

С барского плеча: депутаты Волгоградской облдумы определили порядок раздачи б/у имущества

Общество 05.04.2023 20:17
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05.04.2023 20:17


Депутаты Волгоградской областной думы подготовили изменения в положение о порядке безвозмездной передачи имущества регпарламента, бывшего в употреблении, в муниципальную собственность. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект документа, народные избранники вносят техническую правку в статус имущества. Так, в действующем документе речь идет об имуществе Волгоградской облдумы, а в новом постановлении оно названо движимым имуществом, принадлежащим областной думе на праве оперативного управления. 

Согласно положению, движимое имущество регпарламента может быть безвозмездно передано органам местного самоуправлении, если оно прослужило депутатам не менее трех лет. 

Чтобы получить желаемое, органы местного самоуправления должны обратиться к депутату или депутатам регпарламента. Аппарат думы в течение 30 дней рассматривает предложение и готовит заключение о необходимости и возможности передачи имущества. Но окончательное решение принимается председателем областной думы. 

К слову, к движимому имуществу относятся такие предметы, как автомобили, мебель, техника  и т.д. 

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