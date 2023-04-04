В Волгоградской области по снимкам из космоса изучат степень облысения лесов

Волгоградские специалисты с помощью снимков, сделанных из космоса, определят лесные массивы в регионе, нуждающиеся в восстановлении. Об этом 4 апреля ИА «Высота 102» сообщили в Центре защиты леса Волгоградской области.

– В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» и выполнения государственного задания по осуществлению мониторинга воспроизводства лесов в текущем году специалистами волгоградского филиала Рослесозащиты будут проводиться работы по выявлению земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления с использованием дистанционного зондирования Земли, – рассказали специалисты. – Предусмотрены работы по дешифрованию космических снимков территорий лесного фонда.





В Волгоградской области наблюдения запланированы в Даниловском, Жирновском, Иловлинском и Михайловском лесничествах. Общая площадь территорий, которые планируют изучить специалисты, составит 132 656 га.

– Информация с результатами работы впоследствии будет передана специалистам «Волгоградской лесосеменной станции» для проведения натурных обследований с целью оценки достоверности данных, полученных дистанционно, а также для определения возможных способов лесовосстановления, – уточняют в Центре защиты леса.

Планируют специалисты провести и натурный осмотр волгоградских лесов на площади 400 гектаров. Наземные обследования начнутся в мае и завершатся к 1 сентября текущего года.

Фото: архив ИА «Высота 102», Центр защиты леса