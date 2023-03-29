Владелец супермаркета подал в суд на «Ситиматик-Волгоград» за невывоз мусора

Индивидуальный предприниматель Геворк Аветисян обратился с иском в арбитражный суд Волгоградской области с требованием заставить регоператора выполнить обязательства по вывозу ТКО. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, договор был заключен между предпринимателем и ООО «Ситиматик-Волгоград» 23 апреля 2021 года на вывоз мусора с территории супермаркета на улице 64-ой Армии, 44 объемом в 1336 кв.м.

Однако, как утверждает истец, ООО «Ситиматик-Волгоград не исполняет обязательства по вывозу ТКО с 22 января 2023 года.

В целях мирного урегулирования возникшего спора потребителем была направлена претензия в адрес ООО «Ситиматик-Волгоград». Но ответчик взятые на себя обязательства по договору не исполнил, говорится в исковом заявлении.

Теперь к разрешению спорной ситуации приступит суд. Истец просит обязать ООО «Ситиматик-Волгоград» вывезти накопившийся мусор с площадки около супермаркета в течение 2 дней после вынесения решения суда. Предварительное заседание назначено на 13 апреля 2023 года.