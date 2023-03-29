Роскачество нашло в популярных ролах кишечную палочку









Опасную бактерию обнаружили в 40% роллов «Филадельфия» специалисты Роскачества. Как заявил «Известиям» глава организации Максим Протасов, закупки этого вида роллов были произведены в сетевых ресторанах японской кухни, специализированных магазинах и службах доставки, а также торговых сетях. Многочисленные несоответствия по показателям безопасности обнаружены во всех изделиях.

- В 40% роллов, исследованных нами, обнаружена кишечная палочка (колиформные бактерии). В 100% случаев, то есть во всех роллах «Филадельфия», которые вошли в закупку, и из ресторанов (в том числе премиум-сегмента), и из торговых сетей, и из специализированных магазинов формата take away, выявлены превышения по количеству микроорганизмов (КМАФАнМ). Все это может говорить о неправильном хранении, то есть несоблюдении температурного режима, как компонентов, так и конечного продукта, о нарушении санитарно-гигиенических норм при производстве и так далее, — сказал он.

В каких городах проводилось исследование, не уточняется.

В Роскачестве пояснили, что бактерия выявлена в изделиях из сети магазинов «ВкусВилл» и Spar, магазинов японской кухни «Суши-Маркет», «Суши Wok», «Pizza Sushi Wok» и службы доставки Yami Yami, что говорит о нарушении санитарно-гигиенических норм при производстве.

Кроме того, в роллах, закупленных в одном из сетевых японских ресторанов и магазине формата take away обнаружена бактерия листерия. Источником загрязнения могли быть работники предприятия, занятые первичной обработкой сырья, не соблюдающие правила личной гигиены, отметили в организации.

Эксперты Роскачества, проведя лабораторные испытания, также выявили бактерии золотистого стафилококка в роллах, приобретенных в двух магазинах японской кухни в Москве.



