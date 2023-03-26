В Волгограде обустроят пешеходную тропу на Мамаевом кургане

Общество 26.03.2023 08:06
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26.03.2023 08:06
Пешеходную дорожку, которой пользуются туристы для подъема на Мамаев курган в Волгограде со стороны улицы Рокоссовского, приведут в порядок.
Как сообщает ИА «Высота 102», эксперты дали положительное заключение на проведение ремонтных работ, которые пройдут в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» - место ожесточенных боев в 1942-1943 гг.».
Проектная документация разработана ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва».
Специалисты отмечают, что благоустроенная дорожно-тропиночная сеть на Мамаевом кургане фактически отсутствует. По первоначальному замыслу авторов на мемориальном комплексе предполагался только один маршрут. Начинался он от подножия Мамаева кургана на проспекте им. В.И. Ленина, вел к братской могиле и далее к главному монументу «Родина-мать зовет!», расположенному на вершине насыпного кургана. Завершался этот маршрут спуском с насыпного кургана у автостоянки возле здания областного телецентра.
Пешеходная зона, которую собираются ремонтировать, представляет собой альтернативный туристический маршрут, возникший в процессе эксплуатации этого культурного объекта. Он проходит от автостоянки у здания областного телецентра с правой стороны от автомобильной дороги, связывающей вершину кургана с остановкой общественного транспорта «Мамаев курган (Телецентр)» по ул. им. Рокоссовского.
- В настоящее время твердое покрытие на некоторых участках данного туристического маршрута отсутствует или находится в неудовлетворительном состоянии. Отмечаются следующие дефекты покрытия – шелушение, выбоины, множественные деформации и трещины, возникшие под воздействием природных факторов (перепадов температуры, атмосферных осадков, прорастания почвопокровной растительности). Маршрут активно используется посетителями, что определяет крайнюю необходимость его благоустройства и ремонта твердого покрытия, - говорится в акте государственной историко-культурной экспертизы.
Эксперты заключили, что планируемый ремонт пешеходной зоны не окажет негативного воздействия на объект культурного наследия.
Справка. Историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане входит в состав музея-заповедника «Сталинградская битва». Вдоль подъема, ведущего от площади Скорби к основанию главного монумента комплекса «Родина-мать зовет!», захоронены останки защитников Сталинграда и располагаются гранитные надгробия Героев Советского Союза, участников Сталинградской битвы. Имена остальных защитников Сталинграда выбиты на 130-метровой стеле. Поисковые исследования продолжаются, поэтому списки погибших постоянно пополняются новыми именами.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
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