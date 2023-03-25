В СВО погиб Александр Деев из Камышина

Общество 25.03.2023 12:31
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25.03.2023 12:31
В Камышин пришла печальная весть – в ходе СВО погиб камышанин Александр Деев. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области.
- Александр Геннадьевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Александра Деева искренние соболезнования, - говорится в сообщении мэрии.
Фото телеграм-канала администрации Камышина
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