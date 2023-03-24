Владелец французского Leroy Merlin объявил о продаже магазинов в России

Общество 24.03.2023 16:23
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24.03.2023 16:23
Французская компания, владеющая сетью строительных супермаркетов Leroy Merlin, объявила об их продаже в России. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на издание France-Presse.
Отмечается, что смена владельца не повлияет на бизнес компании. Рабочие места будут сохранены, а супермаркеты продолжат работу в обычном режиме.
Leroy Merlin проработала в России 18 лет. В Волгоградской области находятся два супермаркета этой французской сети в Волгограде и в Волжском.
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