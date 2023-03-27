Общество

Точность и экономия: «Волгоградэнергосыт» устанавливает «умные» счетчики

Общество 27.03.2023 09:40
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27.03.2023 09:40


«Волгоградэнергосбыт», как гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе, с июля 2020 года проводит бесплатную замену и установку приборов учета электроэнергии  в многоквартирных домах региона. С начала 2022 года согласно законодательству компания устанавливает «умные» счетчики. Всего в настоящее время заменено более  20 тыс. счетчиков, из них интеллектуальных приборов учета – более трех тысяч.
– «Умные» счетчики точнее фиксируют потребление электроэнергии, что позволяет экономить на ее оплате. Потребителю доступна информация о графике расхода электроэнергии, – поясняют энергетики.
После установки счетчика абоненты получат уведомление о присоединении их устройства к интеллектуальной системе учета. С этого момента данные по расходу электроэнергии будут передаваться автоматически.
До получения уведомления об онлайн-подключении к системе учета потребителям необходимо продолжать передавать показания новых, установленных счетчиков с 15 до 25 числа каждого месяца, – рекомендуют в «Волгоградэнергосбыте».

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