Точность и экономия: «Волгоградэнергосыт» устанавливает «умные» счетчики





«Волгоградэнергосбыт», как гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе, с июля 2020 года проводит бесплатную замену и установку приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах региона. С начала 2022 года согласно законодательству компания устанавливает «умные» счетчики. Всего в настоящее время заменено более 20 тыс. счетчиков, из них интеллектуальных приборов учета – более трех тысяч.

– «Умные» счетчики точнее фиксируют потребление электроэнергии, что позволяет экономить на ее оплате. Потребителю доступна информация о графике расхода электроэнергии, – поясняют энергетики.

После установки счетчика абоненты получат уведомление о присоединении их устройства к интеллектуальной системе учета. С этого момента данные по расходу электроэнергии будут передаваться автоматически.

– До получения уведомления об онлайн-подключении к системе учета потребителям необходимо продолжать передавать показания новых, установленных счетчиков с 15 до 25 числа каждого месяца, – рекомендуют в «Волгоградэнергосбыте».



