В Волжском запускают дачный паром

Общество 23.03.2023 20:49
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23.03.2023 20:49
С 5 апреля в Волжском откроется движение парома «Дачник-1» на Ахтубе. В настоящее время ведутся подготовительные работы по спуску парома на воду, сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области.
Паромная переправа в Волжском соединяет берега Ахтубы в районе поселка Рабочий и СНТ «Подшипник» и «Строитель».
Паром «Дачник-1» работает с начала апреля до конца октября по будням и выходным дням. Время одной переправы составляет 7-10 минут.
Фото сайта администрации Волжского
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