В Волжском запускают дачный паром









С 5 апреля в Волжском откроется движение парома «Дачник-1» на Ахтубе. В настоящее время ведутся подготовительные работы по спуску парома на воду, сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области.







Паромная переправа в Волжском соединяет берега Ахтубы в районе поселка Рабочий и СНТ «Подшипник» и «Строитель».







Паром «Дачник-1» работает с начала апреля до конца октября по будням и выходным дням. Время одной переправы составляет 7-10 минут.





Фото сайта администрации Волжского

