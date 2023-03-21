Память актера Зайченко и режиссера Джангишерашвили предложил увековечить Андрей Бочаров

Общество 21.03.2023 15:37
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21.03.2023 15:37
Сегодня, 21 марта, губернатор Волгоградской области вручил региональные награды 12 деятелям культуры. Как сообщили в администрации региона, торжественная церемония прошла в реконструированном зале музея изобразительных искусств им. И.И.Машкова в Волгограде.
В своем выступлении глава региона вспомнил создателя театра НЭТ, педагога и общественного деятеля Отара Джангишерашвили и известного актера российского театра и кино Петра Зайченко. По мнению Андрея Бочарова, об их творческом наследии должны помнить и знать как можно больше людей.
– Предлагаю нам вместе подумать, как содержательно напомнить об их творческом наследии жителям Волгоградской области и всей России. Считаю, что сохранение памяти о людях, внесших значительный вклад в развитие Волгоградской области — это очень важный вопрос, – сказал губернатор.
Напомним, что известный актер Петр Зайченко скончался в марте 2019 года в возрасте 75 лет в Волгограде. Создатель НЭТ Отар Джангишерашвили после продолжительной болезни также ушел из жизни в марте, но годом ранее - в 2018-ом. В 2019 году в память об этом режиссере в Волгограде открыли мемориальную доску.
Глава региона на торжественной церемонии, которая состоялась накануне Дня работника культуры России, поздравил всех работников этой сферы с профессиональным праздником.
Почетные грамоты губернатора Волгоградской области Андрей Бочаров вручил:
- директору ДШИ «Воскресение» Елене Антоновой;
- ведущему мастеру сцены ТЮЗа Елене Бабкиной;
- директору камышинского ДК «Текстильщик» Вячеславу Банкову;
- замдиректора Агентства по проведению культурно-массовых мероприятий Максиму Богданенко;
- балетмейстеру Волгоградской областной детской филармонии Алексею Боголюбову;
- директору Волгоградского планетария Олегу Виноградову;
- преподавателю ДШИ «Этос» из Волжского Наталье Глазовой;
- писателю-фантасту, члену Союза писателей России Евгению Лукину;
- заведующей Кочетковским сельским ДК Среднеахтубинского района Вере Мороз;
- ведущему артисту Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра Юрию Морозову;
- солистке Волгоградского музыкального театра Ладе Семеновой;
- зав.отделом спецпроектов музея-панорамы «Сталинградская битва» Алене Уткиной.
Фото: администрация Волгоградской области
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