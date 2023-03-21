Память актера Зайченко и режиссера Джангишерашвили предложил увековечить Андрей Бочаров









Сегодня, 21 марта, губернатор Волгоградской области вручил региональные награды 12 деятелям культуры. Как сообщили в администрации региона, торжественная церемония прошла в реконструированном зале музея изобразительных искусств им. И.И.Машкова в Волгограде.

В своем выступлении глава региона вспомнил создателя театра НЭТ, педагога и общественного деятеля Отара Джангишерашвили и известного актера российского театра и кино Петра Зайченко. По мнению Андрея Бочарова, об их творческом наследии должны помнить и знать как можно больше людей.

– Предлагаю нам вместе подумать, как содержательно напомнить об их творческом наследии жителям Волгоградской области и всей России. Считаю, что сохранение памяти о людях, внесших значительный вклад в развитие Волгоградской области — это очень важный вопрос, – сказал губернатор.

Напомним, что известный актер Петр Зайченко скончался в марте 2019 года в возрасте 75 лет в Волгограде. Создатель НЭТ Отар Джангишерашвили после продолжительной болезни также ушел из жизни в марте, но годом ранее - в 2018-ом. В 2019 году в память об этом режиссере в Волгограде открыли мемориальную доску.













Глава региона на торжественной церемонии, которая состоялась накануне Дня работника культуры России, поздравил всех работников этой сферы с профессиональным праздником.

Почетные грамоты губернатора Волгоградской области Андрей Бочаров вручил:

- директору ДШИ «Воскресение» Елене Антоновой;

- ведущему мастеру сцены ТЮЗа Елене Бабкиной;

- директору камышинского ДК «Текстильщик» Вячеславу Банкову;

- замдиректора Агентства по проведению культурно-массовых мероприятий Максиму Богданенко;

- балетмейстеру Волгоградской областной детской филармонии Алексею Боголюбову;

- директору Волгоградского планетария Олегу Виноградову;

- преподавателю ДШИ «Этос» из Волжского Наталье Глазовой;

- писателю-фантасту, члену Союза писателей России Евгению Лукину;

- заведующей Кочетковским сельским ДК Среднеахтубинского района Вере Мороз;

- ведущему артисту Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра Юрию Морозову;

- солистке Волгоградского музыкального театра Ладе Семеновой;

- зав.отделом спецпроектов музея-панорамы «Сталинградская битва» Алене Уткиной.

Фото: администрация Волгоградской области