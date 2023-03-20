Общество

«Открытие Авто»: россияне стали лояльнее относиться к дорожным камерам

Общество 20.03.2023 15:17
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20.03.2023 15:17


По результатам опроса* «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») более половины россиян считают штрафы с дорожных камер справедливыми. При этом большинство опрошенных (58%) согласны с тем, что камеры позволяют снизить аварийность на дорогах. Годом ранее почти половина автолюбителей (45%) затруднились с ответом на аналогичный вопрос, а согласились лишь 25% опрошенных.
Для 56% опрошенных дорожные штрафы являются справедливым наказанием, тогда как 44% считают их способом заработать на водителях. В пользу камер на дорогах чаще высказывались женщины (64%) и молодые водители в возрасте 26-40 лет (63%). Среди мужчин мнения разделись поровну, а автолюбители старшего поколения (56+) отметили, что камеры являются скорее способом наживы на водителях (49% опрошенных). Значимо чаще признавали справедливость подобность вида штрафов жители Северного Кавказа (65%), Сибири (63%) и Дальнего Востока (64%).
В то же время 58% опрошенных согласились с тем, что камеры позволяют снизить аварийность, тогда как 42% не увидели эффекта от данного способа контроля за правонарушениями на дорогах. Чаще этого мнения придерживались женщины (61%) по сравнению с мужской аудиторией (55%). Годом ранее почти половина автолюбителей (45%) затруднились ответить на этот вопрос, согласились 25% опрошенных, не согласились 30%.
Оценивая функционал умных камер, более половины россиян отметили, что эти приборы должны внимательнее следить за агрессивным вождением (74%) и превышением скорости (66%). Еще 39% предлагают усилить контроль за «обочечниками», 31% - за разговорами по телефону, 21% - за нарушениями разметки и 13% - за неправильной парковкой.  Также опрошенные отметили, что нужно лучше отслеживать наличие и актуальность полиса ОСАГО (6%) и талонов техосмотра (2%).
Женщины чаще мужчин считают, что с помощью камер нужно серьёзнее контролировать агрессивное вождение, превышение скорости, разговоры по телефону и непристегнутый ремень. А мужчины полагают, что стоит чаще штрафовать за езду по обочине, нарушение разметки и отсутствие полиса ОСАГО. В регионах агрессивное вождение чаще всего беспокоит жителей Поволжья и петербуржцев, превышение скорости -  жителей Северного Кавказа, Дальнего Востока и Сибири. Езда по обочине как нарушение наиболее критично для петербуржцев, жителей Центрального и Южного федеральных округов. А, по мнению дальневосточников и жителей Поволжья, в зоне повышенного внимания и контроля камер должны быть разговоры по телефону. 
*Опрос проводился 1-7 марта 2023г. среди 1520 респондентов в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке во всех регионах России.

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