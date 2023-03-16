



Мария Айгонова вместе с мужем в середине марта переезжает в новое просторное жилье в коттеджном поселке «Бурковский парк». Дома из американских сериалов — именно так счастливая обладательница 123 квадратных метров называет жилой комплекс, расположенный на территории Фрунзенского сельского поселения в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. До центра города всего 15 минут на автомобиле. Девять минут до школы, детсада и супермаркета, 10 минут до Краснослободска. Рядом дубовая роща и озеро Дегтярное, где зимой катаются на коньках, а летом можно ощутить приятную свежесть, прогуливаясь у воды.

Мария признается, что к покупке дома ее подтолкнула ссора с мужем.

— Интересно получилось. Мы давно мечтали попасть на Алтай. В октябре вырвались, ощутили эту атмосферу уединения, свежий воздух, запах леса. Потом вернулись в свою пятиэтажку в Ворошиловском районе, поругались на тесной кухне, потолкались попами, и я поняла, что больше так продолжаться не может, — полушутя рассказывает Маша. — Я фрилансер, муж тоже в свободном графике, все дела мы решаем в центре, но жить хотим, как оказалось, в тишине и спокойствии. К тому же у нас два шпица, а утром просыпаться и вести на прогулку их во двор такое себе удовольствие. А там наши малыши могли бы спокойно выходить на собственный участок, никого не тревожа.

Затем, как рассказала Мария, они с мужем стали изучать предложения на строительном рынке. Естественно, как и всем, хотелось максимум комфорта за адекватную цену.

— Нас приглашали на просмотры в четыре места. Два комплекса были в черте города, еще два за городом. Съездили, сравнили стоимость, местоположение, транспортное удобство, прилегающую инфраструктуру. Как потом поняли — мы сразу влюбились в коттеджный поселок «Бурковский парк», а все остальное по факту оказалось лишь пылью в глаза, — говорит Маша. — Меня сразу зацепило, что на въезде была асфальтированная дорога в отличном состоянии и все дома оформлены в едином стиле, такие, знаете, как в американских сериалах. Едешь по прямой, все одинаковые, домик к домику, везде все красиво. Честно, я не думала, что такое возможно здесь у нас в Волгоградской области. Все привыкли смотреть в сторону Москвы, а тут рядом с нами оказалось, могут отлично строить. Въехали и потерялись в хорошем смысле, как будто в другое измерение попали.

Коттеджный поселок общей площадью почти 20 гектаров, как отмечает застройщик ГК «Формада», работающий на рынке капитального строительства с 2005 года, расположен в уникальном природном парке Волго-Ахтубинская пойма. Живописная дубовая роща, озеро и множество ериков поблизости, закрытая охраняемая территория, развитая инфраструктура с детской площадкой и парковкой для гостей, размежеванные участки, более 30 вариантов проектов будущих домов, конный клуб в четырех минутах … перечислять можно до бесконечности.





Особенно подкупает фраза: «Строим жизнь, а не квадратные метры». Мария утверждает, что такого внимания к себе и своим потребностям она не встречала ни на одном просмотре, пока не попала в коттеджный поселок «Бурковский парк».

— Помню, что смотрели еще один дом рядом с Бурковским, я даже названия не запомнила, зато отчетливо врезалась в память ужасная дорога, по которой мы туда ехали, машину три раза чиркнули. Менеджер, который был с нами на показе на вопрос, а будет ли тут нормальное покрытие, сказал, что, конечно же, только чуть позже. После этих слов, мы поняли, что нам здесь по большему счету делать нечего. Еще нам не понравилось, что там, где мы смотрели дома, все постройки были разномастные, не было единой концепции. Смотрелось это так себе, а денег просили больше на миллион.

С каждым новым просмотром мы убеждались, что надо было сразу остановиться на «Бурковском парке», ведь наитие не обманешь. Тем более таких внимательных и сопереживающих сотрудников я давно не встречала. Понятно, что все хотят продать и заработать, мы не вчера родились, но к нам отнеслись по-человечески и помогали на всех этапах, даже когда жилье уже было приобретено.

Маша вспоминает, что муж дотошно все изучал перед такой важной покупкой и его вердикт был однозначным: «Берем».

— Помню, что произошел небольшой курьез с внутренними перегородками. Одну из них плохо закрепили, муж на это обратил внимание, менеджер приняла к сведению. Честно, мы думали, что сейчас они начнут говорить, мол, это вы уже сами тут что-то «нахимичили», мол, ничего не знаем, вы купили, все смотрели предварительно, а что там не так — уже ваши проблемы. Нет! Строители моментально все исправили без лишних разговоров. Для меня такое отношение к покупателям — редкость, особенно в настоящее время.

На самом деле мы очень скрупулезно подошли ко всему и мне кажется, нас уже тихо ненавидели (смеется). Мы опять захотели все посмотреть досконально внутри и снаружи. Менеджер вместе с нами молилась за одобрение сельской ипотеки, тем более тут предусмотрен низкий процент, потому что дом находится за чертой города. Уже в процессе оформления наша справка оказалась не по форме, нам пришлось переделывать, но к нам нормально отнеслись, по-человечески и помогли все сделать как нужно.

Мария Айгонова по профессии нутрициолог. То есть она знает, как сочетать продукты, чтобы оставаться здоровым человеком и достигать определенных целей при выстраивании пищевого поведения. По ее словам, те, кто придумал и воплотил в жизнь проект «Бурковский парк», наверняка подскажут любому секрет счастливой и умиротворенной жизни.





— Нас все устроило. Мы купили одноэтажный дом площадью 123 квадратных метра с участком в пять соток. Все это удовольствие обошлось нам в 7,3 миллиона, плюс еще два мы вложили в ремонт. Сельская ипотека нам очень помогла. Все коммуникации подведены в дом, окна широкие, практически до пола, двухкамерные стеклопакеты, есть своя котельная, в которую можно попасть из дома, не выходя на улицу. На участке легко сделать бассейн, баню, зону для барбекю.

У меня наконец-то большая кухня в 20 «квадратов», а готовить я люблю! После хрущевки это просто рай. Гостиная с большим остеклением, детская комната — мы планируем ребенка, просторная ванная. Гардеробная в шесть «квадратов». На участке мы с мужем решили, что высадим газон для наших шпицев. А еще у нас теперь есть своя терраса, где можно установить столик и компанией проводить уютные вечера. Сейчас доделаем ремонт, и в середине марта будем въезжать, — делится Мария.

Застройщик подчеркивает, что коттеджный поселок «Бурковский парк» — закрытого типа, а это значит, что никто и ничто не нарушит покой жителей. Для безопасности также организована круглосуточная охрана силами частного охранного предприятия, будет установлена система видеонаблюдения. По периметру поселок огражден забором, на въезде в этом году появятся магазин, а затем и многофункциональное здание.

— Здесь будет продуктовый магазин, возможно, что откроют аптеку, фитнес или салон красоты, это, как мы сами, жители Бурковского, решим. Планируется установка умного шлагбаума, который определяет машины по номеру: не надо ничего нажимать и никуда звонить. Совсем забыла сказать, в каждом домовладении есть индивидуальная скважина, вода сразу поступает в дом. Для нас очень важно, что мы пьем, ведь человек по большей части состоит из воды. Водоотведение, канализация — все продумано до мелочей. Здесь не септик, как обычно делают. Муж сказал, что «локальные очистные сооружения». Это значит, что меньше неприятных запахов, ну и машину специфическую вызывать больше не нужно, — улыбаясь, рассказывает Мария. — Всем участкам присвоены кадастровые номера, все учтено и зарегистрировано. Никаких проблем и «подводных» камней быть не может.

Застройщик максимально открыт — это стало понятно при самой первой встрече со специалистами. А еще нам понравилось озеро буквально в пяти минутах ходьбы. Зимой мы там катались на коньках. Дубовая роща вообще супер. Когда все зазеленеет, там планируют сделать тропинку. Домов у дороги нет. В парковой зоне высажено 60 кленов, саженцы скального можжевельника и ели. Все максимально экологично. Мы хотим спокойствия, чистого воздуха и тишины и, похоже, что наша мечта потихоньку сбывается.

А еще Маше запомнился Новый год, который они отметили в поселке с новыми соседями.

— И еще знаете круто, что все соседи вместе, как одна большая семья. Наряжали елку, праздновали. Застройщик все организовал, мы друг с другом познакомились.

В коттеджном поселке «Бурковский парк» готовы предложить готовые и строящиеся дома площадью от 86 до 196 квадратных метров стоимостью от 5,97 миллиона рублей. Предусмотрены различные способы оплаты, в том числе льготная ипотека от 3%. Отличие коттеджного комплекса от конкурентов — благоустроенная территория, наличие подведенных в каждый дом коммуникаций, асфальтированная дорога и подъезды к каждому дому. Если из более чем 30 вариантов планировок, не приглянется ни одна, можно приобрести участок и разработать дополнительный индивидуальный проект строительства.





В сентябре 2022 года сдана первая очередь — построен 21 дом. В июле 2022-го начато строительство домов второй и третьей очереди. Сейчас 20 домов находятся на разных этапах готовности: залиты фундаменты, практически у всех возведены стены, у многих идет монтаж кровли. Сдача второй очереди планируется летом 2023 года.

До центра Волгограда на машине 11 километров или 15 минут. До новой жизни всего один звонок и подписанный договор. Часто приходится слышать, что первое впечатление бывает обманчиво, но не в этом случае. Строить жизнь, а не квадратные метры — целое искусство. До встречи в «Бурковском парке»!

Адрес: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, Фрунзенское сельское поселение, хутор Бурковский

Контактный телефон 8(8442) 20-25-09

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